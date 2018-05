Anche il piccolo ospedale ha bisogno dei big data

“Se n’è andata”. Lutto nel cinema italiano. Attrice - showgirl e stella ironica del piccolo e grande schermo. Una vita di successi e dolore : ‘’Ci mAncherai…’’ : Nel novembre scorso era stata colpita da un’ischemia, si era ripresa ma oggi si è spenta a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Isabella Biagini, Attrice e showgirl, aveva 74 anni. A dicembre del 2016 dal suo appartamento in un palazzo di via Nomentana era partito un incendio ed era stata soccorsa dai vigili del fuoco. Nata nel 1943 a Roma, il suo vero nome era Concetta Biagini. ...

Lutto nel mondo della tv : era uno dei più amati. “Aveva un cuore d’oro” - dicevano di lui tutti quelli che lo conoscevano. Protagonista indiscusso del piccolo schermo - ha portato avanti la sua nobile missione fino alla fine. “Ci mAncherà immensamente” lo strazio di parenti e amici è immenso : Lutto nel mondo della televisione. Se ne è andato uno dei volti più amati che ha portato il sorriso sui volti di grandi e piccini. Il dolore è enorme perché lui era una persona mitica che resterà una leggenda. “Aveva un cuore d’oro”, ha detto di lui il suo manager Stuart Hersh in una dichiarazione all’Associated Press. Stiamo parlando dell’attore Franck Avruch, famoso soprattutto per aver interpretato – dal 1959 al 1970 – il personaggio di ...

MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI - È INCINTA?/ Un piccolo principe per la coppia? Anche i fans sognano : MICHELLE HUNZIKER e TOMASO TRUSSARDI: è INCINTA? La quarta gravidanza è un caso: dall'ecografia in tv alle voci pre Sanremo. La conduttrice, nel frattempo, dichiara di aver scelto il nome.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:11:00 GMT)

Anche i fricchettoni nel loro piccolo vincono. Lo strambo calcio dell'Östersund : Di soldi Kindberg ne ha, ma meno di quello che servirebbero a invogliare i calciatori a giocare in luoghi per nulla ospitali e del tutto periferici nel mondo del pallone, Anche svedese. 'I soldi non ...

Mattarella nomina 29 ragazzi Alfieri della Repubblica : il più piccolo ha 10 anni. C’è Anche bimbo scampato al sisma di Ischia : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato Alfieri della Repubblica 29 ragazze e ragazzi che si sono distinti nella partecipazione, nella promozione del bene comune, nella solidarietà, nel volontariato e per singoli atti di coraggio. Tra loro Ciro Marmolo, 12 anni, rimasto per ore sotto le macerie con il fratellino dopo il terremoto che lo scorso anno colpì Ischia, e Francesco Barberini, 10 anni, aspirante ornitologo che lo scorso anno ha ...

