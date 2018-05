Ammaniti | Il Miracolo e la piscina | di Parma | misteriosa Foto

«Il miracolo» : la serie senza regole di Niccolò Ammaniti : «Un culo così non me lo sono mai fatto». Niccolò Ammaniti lo dice ridendo, mentre racconta la sua prima serie originale, Il Miracolo, su Sky Atlantic dall’8 maggio (i primi due episodi vanno in onda alle 21.15, in contemporanea anche su Sky Cinema Uno). LEGGI ANCHELe serie da vedere a maggio «Per la prima volta ho sentito che la macchina da presa poteva esprimere meglio quello che avevo in testa, dare più forza a quel sangue», spiega lo ...

