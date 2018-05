Amici di Maria De Filippi | Stefano De Martino verso l' addio | dopo l' Isola de Famosi | via

Amici - Maria De Filippi in tensione con Pier Silvio : una cosa proprio non la digerisce : Puntata con il botto, quella di sabato prossimo, ad Amici . Secondo quanto risulta a Blogo , tra gli ospiti in studio dovrebbero esserci Elisa e Gino Paoli . Per la prima si tratta del ritorno nel ...

“Vaff*** - str***”. Alessandra Celentano distrutta. Ad Amici di Maria De Filippi si sfiora la rissa : volano parolacce e insulti : Siamo nel cuore del serale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi caratterizzata da una totale innovazione delle modalità di svolgimento di quest’ultima e decisiva fase del programma. Dopo due puntate senza alcuna eliminazione, sabato prossimo ci sarà una doppia sfida a squadre tra Bianchi e Blu con conseguente doppia eliminazione. Ma a tenere banco è stata una vera e propria sfuriata che ha visto protagonisti alcuni ballerini e ...

Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme : torna Verissimo speciale Amici : Verissimo speciale Amici: Maria De Filippi e Silvia Toffanin anche quest’anno condurranno insieme la trasmissione Pare che anche quest’anno Maria De Filippi e Silvia Toffanin torneranno a condividere lo stesso palcoscenico. Le due conduttrici di Canale Cinque, infatti, faranno presto insieme Verissimo speciale Amici. A riportare la notizia è stato oggi il settimanale Chi. Nella […] L'articolo Maria De Filippi e Silvia Toffanin ...

Amici di Maria De Filippi - ricordate Valerio Pino? Com'è diventato ora - la bomba gay sullo show : Ad Amici di Maria De Filippi non era solo il ballerino di punta, Valerio Pino , ma uno dei volti più amati dalle ragazzine. Poi lo scandalo gay, la lovestory omosessuale dietro le quinte, il coming ...

Amici di Maria De Filippi perde la sfida con Milly Carlucci e Ballando con le stelle : ora cambia tutto : Ad Amici cambia tutto. Maria De Filippi corre ai ripari e dopo aver perso lo scontro degli ascolti con Milly Carlucci e Ballando con le stelle sabato scorso vara un nuovo regolamento per il talent di ...

“Ahi - ahi…”. Amici : Maria De Filippi stupisce. Nell’ultima puntata del Talent - Queen Mary ha lasciato tutti con un palmo di naso. Impossibile non notare quel particolare. E i maligni hanno già parlato : Maria De Filippi le imbrocca sempre tutte. I suoi programmi fanno sempre il pieno di ascolti e con il serale di Amici sta ottenendo un grandissimo successo. L’ultima puntata del Talent ha visto in gara cantanti e ballerini, ma anche ospiti molto amati dal pubblico, come Emma Marrone. La cantante salentina è stata anche protagonista di un siparietto comico con Geppy Cucciari. In studio c’erano Stefano de Martino, reduce dalle ...

Amici 2018 : Alessandra Amoroso dice addio a Maria De Filippi : Maria De Filippi: Alessandra Amoroso lascia Amici 17 Amici 2018 aveva iniziata questa fase serale con un cast di giudici di tutto rispetto, ora però Maria De Filippi dovrà dire addio a uno dei membri della giuria più amati dal pubblico da casa. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso che, dopo aver vinto il talent nella sezione canto qualche anno fa, si è ritrovata dall’altra parte del programma. La cantante salentina ha partecipato ...

Amici di Maria De Filippi - Simona Ventura contro Heather Parisi in diretta : 'Posa il fiasco. Fai la mammina ma...' : Tra Simona Ventura e Heather Parisi un regolamento di conti in diretta ad Amici di Maria De Filippi . Dopo una settimana di insulti social, le due showgirl si sono scontrate nuovamente. Pesantissima ...

Amici - Maria De Filippi come Alessia Marcuzzi all'Isola dei famosi : come si è presentata in diretta : Curioso retroscena ad Amici . La padrona di casa Maria De Filippi sabato sera si è presentata in diretta con un abitino a fiori che le donava molto, ma qualcuno ha notato qualcosa di strano. Effetto ...

Amici SERALE 2018 : EMMA MARRONE - BIONDO E l'AUTOTUNE/ Dai social aspre critiche al talent di Maria De Filippi : La quarta puntata di AMICI SERALE 2018 viene vinta da Irama ma BIONDO e il suo auto-tune resta l'argomento principale; commozione per il monologo di EMMA MARRONE.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:12:00 GMT)