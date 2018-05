American Gods | Amazon annuncia la seconda stagione

tvzap.kataweb

: RT @fumettologica: “American Gods” a fumetti: un adattamento troppo letterario - tropifranco : RT @fumettologica: “American Gods” a fumetti: un adattamento troppo letterario - fumettologica : “American Gods” a fumetti: un adattamento troppo letterario - Uku969 : Grazie!! -

(Di giovedì 3 maggio 2018) L’appuntamento è per il 2019: sono iniziate le riprese delladi. La serie ispirata al volume omonimo di Neil Gaiman è una coproduzione Starz ee in Italia la prima sta‏gione impreziosita dalla presenza di una camaleontica Gillian Anderson è disponibile suPrime. If you’re wondering what the fuss is about here’s footage ofSeason 2 at the House on the Rock. It’s what Season 1 was leading up to. Out in 2019 on @STZ Starz in the US, @OnPrime Video in the rest of the world. pic.twitter.com/xYe2To63g3 — Neil Gaiman (@neilhimself) 30 aprile 2018 Si sa ancora poco sia per quanto riguarda i nuovi personaggi che verranno inseriti nel racconto sia per quanto riguarda la piega della trama ma intanto sono stati confermati i principali attori della primada Ricky Whittle (The 100, Austenland) ...