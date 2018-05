Ambra Angiolini | la conduttrice devolve in beneficenza il cachet del Concertone ma la

Ambra Angiolini : maglia da 300 euro al concerto del primo maggio/ “Ci piaci come allora…” il sostegno dei fan : Ambra Angiolini e il maglione da 400 euro al concertone: “L'Italia è allo sbando e ci preoccupiamo di questo?”, critiche per la scelta di look dell'attrice romana.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:01:00 GMT)

Ambra Angiolini risponde alle polemiche sul pullover da 325 euro : "Però i miei slip costava pochissimo" : "Però i miei slip costavano pochissimo!". Ambra Angiolini risponde ai social, dopo le polemiche generate dalla sua scelta di indossare un pullover da 325 euro firmato Alberta Ferretti, sul palco del concertone del primo maggio. Molti utenti l'hanno accusata di ipocrisia, ma lei, con un post sul suo profilo Instagram, non fa marcia indietro."Ora posso riappropriarmi delle parole dette", si legge nella didascalia di una foto che mostra una ...

“Pessima - ma come si fa…”. Ambra Angiolini ‘distrutta’. La conduttrice del concerto del 1 maggio sale sul palco e quel particolare non passa inosservato : “È troppo” : Il primo maggio, oltre che la Festa del lavoro, in Italia è anche il giorno del tradizionale – e criticato, e preso in giro – concerto del primo maggio organizzato dai maggiori sindacati italiani in piazza San Giovanni. Condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, il ventottesimo “concertone” è iniziato alle 15 e concluso poco dopo mezzanotte. Sul palco si sono succeduti Gianna Nannini, Fatboy Slim, Max Gazzè & ...