Ambiente | con il cappotto verde case più fresche e bollette meno care

Economia e Ambiente. Sunseri - M5S - : Royalties del petrolio saranno usate da Regione e Comuni per monitoraggi ambientali - progettazioni ... : Economia e ambiente. Sunseri , M5S, : Royalties del petrolio saranno usate da Regione e Comuni per monitoraggi ambientali, progettazioni infrastrutturali e sanità Accolto l'emendamento del deputato ...

Ambiente - il Codacons : “La circolare sulle bio shopper accoglie le nostre richieste” : La circolare del Ministero della Salute sui bio-shopper apre ‘senza se e senza ma’ la strada alla possibilità di portare sacchetti della spesa da casa. Lo afferma in una nota il Codacons, commentando la critiche di alcune associazioni che hanno espresso oggi critiche alla decisione del ministero di consentire ai consumatori l’utilizzo di shopper portati da casa. “E’ giusto equilibrare il diritto dei cittadini ad ...

Ambiente : Codacons - circolare su bio shopper accoglie nostre richieste : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – La circolare del Ministero della Salute sui bio-shopper apre ‘senza se e senza ma’ la strada alla possibilità di portare sacchetti della spesa da casa. Lo afferma in una nota il Codacons, commentando la critiche di alcune associazioni che hanno espresso oggi critiche alla decisione del ministero di consentire ai consumatori l’utilizzo di shopper portati da casa.“E’ giusto ...

Ambiente e consenso popolare - siamo sicuri che la democrazia faccia bene all’Ambiente? : Ma siamo poi sicuri che la democrazia sia la forma di governo ideale per l’orbe terracqueo? Non per gli uomini, quindi, ma per la natura in generale. Non è una provocazione la mia. Chi mi conosce sa che sono un burlone, ma questa volta sono molto serio. Partiamo da un presupposto che a mio modo di vedere è ineludibile: per garantire una convivenza decente, non dico ideale, che non è oramai più possibile, fra uomo e natura, occorrerebbe adottare ...

Ambiente - il Wwf : a Torre Guaceto fatto gravissimo - massimo rigore contro i responsabili : Quello che è successo nell’Area Marina Protetta – Riserva dello Stato di Torre Guaceto è un fatto gravissimo. Il WWF chiede che venga fatta al più presto piena luce su quanto accaduto e che i responsabili siano assicurati quanto prima alla giustizia. Siamo certi che le forze dell’ordine e la magistratura adotteranno il massimo rigore contro questo atto criminale e violento. Il WWF Italia, che ribadisce la propria fiducia nel presidente ...

Ambiente - +35 degli orti pubblici in 5 anni : 10 consigli per un orto perfetto : Dall’orto portatile da tenere con sè anche in ufficio a quello verticale per risparmiare spazio nelle case, dall’orto “ecologico” per riciclare materiali e non inquinare a quello rialzato per chi ha maggiori difficoltà a piegarsi, sono diverse le opportunità offerte anche a quanti non hanno spazi disponibili per piantare ortaggi e frutta. E’ quanto emerge dalla studio della Coldiretti/Ixe’ su “Italiani popolo di hobby farmers” presentato a ...

Ambiente - Coldiretti : il 63% degli italiani con la zappa in orti e giardini : Con più di sei italiani su dieci (63%) che con la zappa in mano dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, cresce il popolo degli hobby farmers negli orti, nei giardini e anche su balconi e terrazzi. E’ quanto emerge dalla studio della Coldiretti/Ixe’ su “italiani popolo di hobby farmers” presentato a #stocoicontadini in Puglia a Bari, nella culla del cibo ...

Pd - al tavolo con i 5 Stelle Europa - reddito di inclusione - lavoro e Ambiente : Infine, la necessità di mettere al centro i temi ambientali, a cominciare dalla decarbonizzazione dell'economia entro il 2025. © Riproduzione riservata 26 aprile 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Telecamere nei macelli italiani : Codacons si unisce alla richiesta LegAmbiente - CIWF e Animal Law : alla richiesta congiunta di Legambiente, CIWF e Animal Law si unisce anche il Codacons, che chiede a gran voce al Governo italiano “la necessaria installazione di Telecamere di videosorveglianza nei macelli italiani“. Il Codacons spiega in una nota: “I dati di cui siamo in possesso parlano chiaro, secondo l’ultima indagine sul benessere Animale alla macellazione (del 2016) sono state rilevate 490 non conformità in 169 ...

Ambiente - concentrazioni record di microplastiche nel ghiaccio dell’Artico : oltre 12.000 particelle per litro : Gli esperti dell’Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) hanno recentemente trovato le quantità più alte di microplastiche mai misurate nel ghiaccio dell’Artico. I campioni di ghiaccio da 5 regioni dell’Artico contenevano oltre 12.000 particelle di microplastiche per litro di ghiaccio marino. La Dott.ssa Ilka Peeken , prima autrice dello studio, ha spiegato: “Durante il nostro lavoro, abbiamo realizzato che ...

Lite con Benatia - Buffon chiarisce tutto : "Si cerca di destabilizzare l'Ambiente" : "È quel tipo di gossip, palesemente inventato, che si portano dietro le sconfitte di squadre che sembrano non avere talloni d'Achille come la Juventus. Si cerca così di destabilizzare un ambiente e minare le certezze e l'unione di un gruppo". Gigi Buffon torna sull'acceso confronto nello spogliatoio della Juve nell'immediato post-Napoli rivelato nelle scorse ore dagli organi di stampa italiani.Il chiarimento"Sicuramente - prosegue il numero ...

Economia e Ambiente - online il nuovo numero del Magazine ENEA : Economia circolare, green job, blue economy, carbon footprint sono alcuni dei temi al centro del nuovo numero del Magazine ENEA 'Energia ambiente e Innovazione' dal titolo ''conomie' che punta ad

Economia e Ambiente - online il nuovo numero del Magazine ENEA : ... carbon footprint sono alcuni dei temi al centro del nuovo numero del Magazine ENEA "Energia ambiente e Innovazione" dal titolo " 'conomie " che punta ad aprire un dibattito sul rapporto tra Economia ...

Ambiente - le Tre cime di Lavaredo vincono l'Obiettivo Terra 2018 : Roma, 23 apr. , askanews, È Stefan Miron, classe 1989, il vincitore della 9a edizione di 'Obiettivo Terra' 2018, il concorso fotografico dedicato alle bellezze e alle peculiarità dei Parchi e delle ...