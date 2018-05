Altro capitolo per la telenovela Honor 8 | aggiornamento Oreo ad un passo il 3 maggio?

optimaitalia

: Altro capitolo per la telenovela #Honor8: aggiornamento Oreo ad un passo il 3 maggio? - OptiMagazine : Altro capitolo per la telenovela #Honor8: aggiornamento Oreo ad un passo il 3 maggio? - fletchersmile98 : Con solo sette capitoli Luxury Girl è arrivata a mille stelline... Non so se ringraziarvi postando un altro capitol… - anchorvfede : RT @BenjieFede: si chiude un capitolo se ne apre un altro ?? -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Si arricchisce di un nuovolainfinita riguardante uno smartphone come il cosiddetto8, a proposito di un argomento decisamente delicato per il pubblico. Inutile dire che sto parlando della compatibilità con l'Android, se nonperché gli stessi feedback discordanti rilasciati dal produttore in questi mesi non hanno aiutato a sciogliere i dubbi una volta per tutte. Come stanno effettivamente le cose? Cosa è cambiato rispetto al nostro ultimo report di metà aprile, quando avevamo ottenuto riscontri poco incoraggianti sotto questo punto di vista? Una traccia significativa oggi 3la possiamo registrare.Secondo quanto riportato da una fonte solitamente molto attendibile come The Android Soul, in queste ore ci si può soffermare non solo sull'apparizione dell'del sistema operativo Androidall'interno di Firmware ...