Alpi svizzere | il superstite | «Per salvarmi ho pensato a mia moglie»

Tragedia sulle Alpi svizzere - un'altra vittima. Morta italiana 42enne : E' la settima vittima dell'incidente di montagna, era gravissima in ospedale. Altri sei connazionali hanno perso la vita LE VITTIME / Identificato il quinto italiano morto LA TESTIMONIANZA / "Io, vivo ...

Tragedia sulle Alpi svizzere - morta una settima persona : è italiana : Si aggrava il bilancio della Tragedia avvenuta tra domenica e lunedì sulle Alpi svizzere: è infatti deceduta una donna italiana di 42 anni che si trovava ricoverata in gravi condizioni in un ospedale ...

Tragedia sulle Alpi svizzere - un altro morto : è la sesta vittima italiana : C’è un’altra vittima da aggiungere all’elenco degli escursionisti morti sulle Alpi svizzere. Nel tardo pomeriggio è morta una donna italiana di 42 anni che si trovava in gravi condizioni in un ospedale del Canton Vallese. Si tratta della sesta vittima italiana a cui si aggiunge la sciAlpinista bulgara. Tutti uccisi da una tempesta perfetta, nella quale sono morti assiderati un gruppo di sciAlpinisti. “Hanno cambiato ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : tragedia in montagna - sale a 7 il numero delle vittime sulle Alpi svizzere : Ultime notizie, di oggi ultim'ora: l'Eta si scioglie, terroristi baschi, "chiusa la battaglia politica e storica". sale a 7 il numero dei morti in montagna (2 maggio 2018)(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:33:00 GMT)

Morti sulle Alpi svizzere - il fratello di una vittima : "Avevano cambiato percorso" : Sei gli Alpinisti che hanno perso la vita, di cui 5 italiani. Il procuratore: "Per ora nessuna ipotesi di reato" LA TESTIMONIANZA / "Io, vivo grazie all'esperienza" Alpi svizzere, due Morti a Chamonix.

Tempesta sulle Alpi svizzere : morti 5 italiani : Aggiornamento 19.20 - Tommaso Piccioli, uno dei sopravvissuti alla tragedia sulle Alpi svizzere costata la vita a sei persone, è stato dimesso oggi dall'ospedale in cui era ricoverato da ieri e alla stampa ha fornito qualche dichiarazione utile a ricostruire cosa è accaduto. L'uomo ha raccontato al TG3 che quell'escursione non sarebbe dovuta avvenire:Non sapevamo che la gita fosse lunga e impegnativa perché non ce l’avevano detto. [...] Ci ...

Incidente sulle Alpi svizzere - il fratello di una delle vittime : “Se a quella quota vieni sorpreso da una tempesta non hai chance” : “Hanno cambiato percorso nella speranza di raggiungere il rifugio ancora con il bel tempo, ma a 550 metri dalla meta sono rimasti bloccati dalla tempesta. La polizia Svizzera ci ha confermato che erano tutti ben equipaggiati, ma se a quella quota vieni sorpreso da una tempesta non hai chance“: lo ha raccontato Giovanni Paolucci, fratello di Betti, una delle tre vittime bolzanine, che hanno perso la vita domenica in un tragico ...

Secondo un superstite la strage sulle Alpi svizzere poteva essere evitata : Una escursione che non si doveva fare. No, un percorso conosciuto con alla testa del gruppo persone esperte e coscenziose. Ci vorrà tempo prima che si capiscano le ragioni per cui quella che doveva ...

Secondo un superstite la strage sulle Alpi svizzere poteva essere evitata : Una escursione che non si doveva fare. No, un percorso conosciuto con alla testa del gruppo persone esperte e coscenziose. Ci vorrà tempo prima che si capiscano le ragioni per cui quella che doveva essere una passeggiata - per quanto impegnativa - sulle ciaspole si è trasformata prima in un incubo, poi in una tragedia. Sono sei i morti sulla Pigna d’Arolla, sulle Alpi svizzere. Cinque vittime sono italiane: ...

Tragedia sulle Alpi svizzere - il superstite : “Una gita da non fare. Volevo lasciarmi morire - ma pensavo a mia moglie” : “Era una gita difficile non da fare in una giornata dove alle 10 sarebbe iniziato il brutto tempo. Non era neanche da pensarci“. Tommaso Piccioli, l’architetto sopravvissuto all’escursione da Chamonix a Zermatt in cui sono morti almeno sei suoi compagni di escursione, cinque dei quali italiani, racconta di come è riuscito a sopravvivere: “Ogni tanto – ha detto al Tg3 – mi veniva la voglia di lasciarmi andare, ma ...

Tragedia sulle Alpi svizzere - in salvo un architetto di Milano : «Che errore - non avremmo dovuto fare la gita» : C'era anche un architetto milanese nella tragica spedizione sulle Alpi svizzere, in cui sono morte cinque persone tra cui la guida Alpina di Como. «Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall'ospedale»: ...

Tragedia Alpi svizzere - il superstite : «Tragica catena di errori - ci siamo persi quattro volte» : L’architetto milanese Tommaso Piccioli ha cercato di non addormentarsi, di continuare a muoversi, fino all’alba, quando ha avvistato due sciatori e ha urlato per attirare la loro attenzione. «Una gita che non si doveva fare, sapevo che la metà di noi sarebbe morta»

Tragedia sulle Alpi svizzere - Messner spiega : “Colpa del whiteout - non degli escursionisti” : "Quanto ti trovi nel whiteout, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c'è colpa, perché non si vede più niente. Da quello che ho capito le condizioni erano queste e purtroppo è accaduta una Tragedia. In quelle condizioni se metti una mano sul viso, la vedi, ma i piedi no. Basta essere a 100 metri da un rifugio ed è impossibile trovarlo", spiega il celebre Alpinista Reinhold Messner riguardo il tragico incidente sulle Alpi ...

Tempesta sulle Alpi svizzere<br>Sale a 6 il bilancio dei morti - 5 gli italiani : Aggiornamento 13.38 - Oltre alle cinque vittime italiane, c'è una sesta persona morta sulle Alpi svizzere in queste ore: si tratta di una donna bulgara di 52 anni che è deceduta in ospedale come ha riferito il portavoce della polizia cantonale Markus Rieder.Aggiornamento 12.07 - Sono tutti e cinque italiani gli sciAlpinisti morti per ipotermia dopo la Tempesta d'alta quota che si è scatenata tra domenica e lunedì nella zona della Pigna ...