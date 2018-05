Allerta Meteo Lazio | temporali in arrivo | criticità idrogeologica e idraulica per le

Maltempo. regione Allerta Meteo da oggi pomeriggio e per 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di allerta del Lazio: dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 maggio e per le successive 24-36 ore”. Lo comunica in una nota la regione ...

Allerta Meteo Molise : criticità gialla per temporali - vento forte e mareggiate : La Protezione civile regionale del Molise ha diramato un’avviso di Allerta Meteo criticità “gialla“: il bollettino indica per tutta la giornata di oggi, e per le successive 24-36 ore, piogge diffuse e temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attivitàelettrica e locali grandinate. Previsto anche vento forte con raffiche di burrasca dai quadranti orientali e mareggiate lungo la ...

Meteo - maledetta primavera : Allerta vortice ciclonico - cosa ci aspetta nelle prossime ore : Nessuna tregua sul fronte Meteo, purtroppo. La fase di maltempo in atto, causata dalla formazione di un ciclone mediterraneo sul mar Tirreno, durerà almeno per una settimana. IlMeteo.it annuncia

Meteo - torna il maltempo sull'Italia : Allerta per nubifragi in diverse regioni : nubifragi e venti forti sono attesi nel corso della giornata di giovedì e venerdì in molte regioni, soprattutto al centro sud. Situazione critica soprattutto in Sardegna dove la protezione ha emesso l'allerta rossa su diversi settori dell'Isola.Continua a leggere

Maltempo : Allerta Meteo gialla in Sicilia : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) – La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle ore 24 di oggi. Si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale".

Maltempo : Allerta Meteo gialla in Sicilia : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle ore 24 di oggi. Si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale".

Allerta Meteo Ragusa - scuole chiuse in mezza Provincia : Da una nota della Protezione Civile di Ragusa che annuncia un'Allerta meteo per domani le scuole resteranno chiuse in alcuni Comuni della Provincia

Maltempo - Allerta gialla : rischio nubifragi in Sardegna/ Previsioni meteo : venti di burrasca e temporali : Maltempo, allerta giallo: rischio nubifragi in Sardegna. Previsioni meteo: venti di burrasca e temporali anche in Emilia Romagna e Campania. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:23:00 GMT)

Allerta Meteo - il ciclone Afro-Mediterraneo è sempre più vicino : primi temporali in Sicilia - attenzione [LIVE] : 1/7 ...

Allerta Meteo Sicilia : previste mareggiate e venti di burrasca : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle ore 24 di domani. In particolare si segnalano condizioni meteo avverse dal pomeriggio di oggi e per 24-36 ore, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e venti forti o di ...

Sardegna Allerta Meteo Rossa – 2/3 Maggio 2018 : Il centro funzionale regionale Sardegna, ha emesso un avviso di criticità Elevata Criticità, valido dalle ore 18:00 di mercoledì 02/05/2018 e sino alle ore 23:59 di giovedì 03/05/2018 La criticità riguarda il rischio per Rischio IDRAUILICO: Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Gallura Moderata Criticità valido dalle ore 23:59 di mercoledì 02/05/2018 e sino alle ore 23:59 di giovedì 03/05/2018 […]

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 3 Maggio : allarme rosso in Sardegna - arancione in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sulla Sardegna nelle prossime ore tenderà a portarsi sul basso Tirreno, apportando condizioni di maltempo sul resto dell’Italia, specialmente sul meridione, sul medio adriatico, su Emilia-Romagna e Piemonte. I venti continueranno ad essere sostenuti ovunque, in particolare al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...