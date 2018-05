Allarme Ue | “La prolungata incertezza politica italiana mette a rischio l’economia” 

“La mia salute…”. Gerry Scotti - hanno notato tutti il suo corpo più esile e le condizioni del popolare conduttore hanno subito messo in Allarme in fan. Adesso parla lui e ammette : “Cosa mi è successo” : Dai primi passi a Radio Deejay, quando ancora non si chiamava così e le onde arrivano a Bergamo bassa, a “Smile”, trasmissione cult degli anni ’80 che aveva come logo l’emoticon sorridente (e neppure quella si chiamava così, per dire). Viso bonario, modi affabili e quella sana dose di autoironia sul suo peso che ha contribuito a renderlo “uno di casa”. Sempre così Gerry Scotti, sempre lì , dentro una scatoletta che a stento lo tratteneva, ...