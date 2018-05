Alex Sandro nel mirino del Manchester Utd

Inter-Juve - la moviola della Gazzetta : “rosso a Vecino esagerato - con lo stesso metro andava espulso Barzagli. Pjanic graziato - ostruzioni di Cuadrado e Alex Sandro non fischiate” : Persino la Gazzetta dello Sport, da sempre un giornale vicino alla Juventus dalle cui pagine rosa rimbomba ancora l’eco stonato contro la sacrosanta decisione dell’arbitro Oliver di fischiare il netto rigore provocato da Benatia su Lucas Vázquez al Bernabeu nel ritorno del Quarto di Finale della Champions League, inchioda Daniele Orsato agli errori shock commessi ieri sera a San Siro nel big match tra Inter e Juventus. Secondo la ...

Inter-Juve - la moviola – Vecino era solo giallo - Orsato grazia Pjanic - Cuadrado e Alex Sandro : la Juve doveva chiudere in 8 : L’Inter ha un espulso di troppo, la Juve ne ha tre in meno: le clamorose scelte di Orsato hanno condizionato il Derby d’Italia segnando un intero campionato. Al 15° minuto viene espulso Vecino: una scelta esagerata. Il centrocampista dell’Inter commette fallo in ritardo su Mandzukic ma senza la violenza o l’intenzionalità tali da giustificare l’espulsione. Era solo giallo. Orsato inizialmente vede bene ed estrae il ...

'Juventus - anche il Psg sulle tracce di Alex Sandro' : PARIGI - anche il Paris Saint Germain si iscrive alla lista di pretendenti di Alex Sandro . Secondo 'Le 10 Sport', dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions col Real Madrid , i dirigenti francesi hanno individuato nella fascia sinistra uno dei problemi da risolvere perché' né Layvin Kurzawa né Yuri ...

Serie A Crotone-Juventus 1-1 : cronaca della diretta - Simy replica a Alex Sandro Video : diretta secondo tempo Crotone-Juventus 93' Finisce la partita allo Scida. Contro tutti i pronostici Crotone-#Juventus finisce 1-1. Si riapre il discorso scudetto. 88' Sostituzioni nel finale. Fuori Rohden e dentro Ajeti nel Crotone, Dybala esce e entra Bernardeschi nella Juve. 77' Cuadrado di testa non trova la porta. 75' Nel Crotone Sampirisi entra per Stoian. I calabresi vogliono difendersi. 73' Higuain colpisce a botta sicura, ma ancora ...

Crotone-Juventus 0-1 La Diretta Alex Sandro firma il vantaggio : Crotone e Juventus si sfidano questa sera per la 33esima giornata di Serie A: i calabresi, reduci dalla sconfitta di misura a Marassi contro il Genoa di sabato scorso che ha complicato ulteriormente ...

DIRETTA/ Crotone-Juventus (risultato live 0-1) streaming video e tv : gol di Alex Sandro! : DIRETTA Crotone Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri sempre vincenti senza mai subire gol coi calabresi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:07:00 GMT)

Juventus - addio ad Alex Sandro : c’è Filipe Luis per la fascia sinistra : Juventus, addio AD Alex Sandro- La Juventus si prepara ad un’importante rivoluzione in vista della prossima stagione. Quasi certo l’addio di Alex Sandro. Il brasiliano, delusione assoluta in quest’annata, potrebbe fruttare alla società bianconera circa 60 milioni di euro. I soldi ricavati dalla cessione dell’ex Porto potrebbero essere rinvestiti su in centrocampista. Resta in bilico […] L'articolo Juventus, addio ad ...

Calciomercato Juventus - è Alex Sandro il 'sacrificabile' : TORINO - Gente che va, gente che viene. Inevitabile. Detto, in alto, dei vari e variegati obiettivi bianconeri - appunto giocatori più esperti e rodati ma anche altri elementi più di prospettiva da ...

Juventus - rivoluzione estiva : via Alex Sandro e Mandzukic : arriva Hector. Ritorna Morata? : Juventus, rivoluzione estiva- Dopo la vittoria, seppure sofferta contro il Benevento, la Juventus si prepara al big match del Bernabeu contro il Real Madrid. Uno sguardo al presente e uno al futuro. Futuro che vedrà, quasi sicuramente, una mini rivoluzione estiva. Quasi certi gli addii di Alex Sandro e Mandzukic. Certi quelli di Lichtsteiner ed […] L'articolo Juventus, rivoluzione estiva: via Alex Sandro e Mandzukic: arriva Hector. Ritorna ...

Alessandro D'Amico e l'addio ad Alex Migliorini - colpa del sesso? "Non funzionava" : La loro storia è naufragata poco dopo che si sono spenti i riflettori di Uomini e Donne. La...

Juventus - Matuidi fuori : Allegri con Alex Sandro e il 4-4-2 : Max Allegri ridisegna la Juve in vista della sfida "real" al Real Madrid. Le ultime da Torino vogliono il tecnico bianconero ormai certo di puntare su Alex Sandro in alto in fascia sinistra al posto ...