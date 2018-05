Albicocche | nutrienti | gustose e benefiche per l’organismo

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Povere di calorie, molto, le, ricche di vitamine e minerali, sono i frutti del Prunus armeniaca, appartenente alla famiglia delle Rosacee. Originarie della Cina, introdotte in Occidente dagli Arabi, lesono diuretiche, antipertensive, combattono l’anemia, sono indicate contro stanchezza cronica, convalescenza, per anziani e bimbi nell’età della crescita.Dal buon contenuto di fibre, favoriscono la digestione, esercitano un’azione lassativa, prevenendo la stitichezza, migliorano il metabolismo e donano un prolungato senso di sazietà.Antinfiammatorie, antiossidanti, combattono gli effetti nocivi dei radicali liberi, controllano la funzione muscolare, regolano il battito cardiaco e il colesterolo cattivo, oltre al livello di glucosio nel sangue, per cui possono essere consumate dai diabetici. Lesono un’ottima fonte di vitamina D, ...