Al Parco del Rivellino arriva Enjoy! The Fest

Reggio Emilia - lite fra gruppi di minorenni al Parco del Popolo : interviene la polizia : Gli agenti hanno identificato i ragazzini di una delle due fazioni, che hanno confermato la lite con tanti di spintoni avvenuta con un secondo gruppo di giovani

Parco Nazionale dell’Aspromonte : si “illumina” Precacore - borgo antico di Samo : L’Accordo di Programma tra Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e Amministrazione Comunale, siglato con l’obiettivo del recupero architettonico, della messa in sicurezza della rupe e della valorizzazione culturale di Precacore, “centra” un altro importante risultato. L’antico borgo, infatti, ha vinto il buio dei decenni riconquistando la luce grazie ad un innovativo impianto di illuminazione a risparmio energetico. Alla suggestiva cerimonia di ...

Milano - un Parco nel futuro di piazza Castello. C'è il via libera della Soprintendenza : Era il passaggio più delicato. E anche quello meno scontato perché riguarda una delle zone più vincolate della città: l'area davanti al Castello. Pochi giorni fa la soprintendente alle Belle arti, ...

Youtopia - il cast del film saluta i fan all'UCI Cinema di Parco Leonardo : Sabato 28 aprile alle 21:15 il regista Berardo Carboni ed il cast di Youtopia hanno salutato il pubblico presente in sala all'UCI Parco Leonardo. Il cast è stato accolto dal padrone di casa Edoardo ...

Isola del Liri L'amministrazione del 'fare' dimentica il Parco fluviale : Una città bella che potrebbe trascinare in avanti l'economia di tutta la zona e invece senza una gestione oculata del territorio, resta ferma. I residenti non hanno a disposizione strutture sportive ...

Parco della morchella : a Parone l'idea di Pietro Bondetti : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Parco della morchella: a ...

Il Parco eolico più potente del mondo avrà anche pale gigantesche : L'impianto off-shore avrà una capacità senza precedenti e potrà contare su turbine di dimensioni eccezionali, utili per ridurre anche i costi

Il Parco alla Fiera internazionale del Birdwatching : Tantissime le iniziative in programma: workshop fotografici, concorsi per fotografia e documentari ambientali, lezioni di Birdwatching, lectures, spettacoli e visite guidate Tra queste anche il ...

'La città dello sport popolare nello spazio pubblico' - laboratorio al Parco della Salute : Il dialogo partecipativo sarà trasmesso in 'diretta streaming' sulla pagina di facebook: https://www.facebook.com/PALERMOBENECOMUNE/ Argomenti: sport Tweet

Torna - Parco Ex Eridania - il concerto del 1° Maggio a Parma Il programma : Parma Torna ad ospitare dopo anni il concerto del 1° Maggio, Festa dei lavoratori. Dalla collaborazione tra CGIL Parma, il Gruppo officine Cgil Parma, UdU Parma e Puzzle organizzazione spettacoli, grazie al patrocinio del Comune di Parma, la ricorrenza dedicata al mondo del lavoro avrà quest'anno per la prima volta la sua collocazione, non a caso al parco ex Eridania, intitolato ...

Come sarà il Parco tematico dello Studio Ghibli : Da quando lo scorso gennaio lo Studio Ghibli aveva annunciato i piani per la costruzione di un parco tematico dedicato ai suoi titoli d’animazione più famosi, i fan dei maestri Hayao Miyazaki e del recentemente scomparso Isao Takahata non stanno più nella pelle. A quanto pare, però, le attrazioni saranno per la maggior parte basate sui film di Miyazaki e a confermarlo sono le prime immagini rivelate proprio in queste ore. Lo Studio Ghibli ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : riqualificazione dell’antico borgo di Precacore - nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico : Giovedì 26 Aprile alle ore 20:30 verrà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico nel borgo di Precacore a Samo, finanziato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e realizzato dall’Amministrazione Comunale in attuazione dell’Accordo di Programma tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Comune per la riqualificazione dell’antico borgo di Precacore. L'articolo Parco Nazionale dell’Aspromonte: riqualificazione ...

Da Hong Kong in Maremma per visitare il Parco delle Colline Metallifere : 'Gettate le basi per una collaborazione' : ... soprattutto nel modo di intendere la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, la didattica, il turismo sostenibile e molti altri aspetti legati al mondo dei geoparchi Unesco. Il Lions ...

Rifiuti fuorilegge nel Parco del Vesuvio : sequestrati opifici tessili - autocarrozzerie e officine : Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio ha disposto una serie di controlli per contrastare lo smaltimento illecito di Rifiuti nel territorio del Parco e nelle aree contigue. Le verifiche ...