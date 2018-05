«Aiuto | la mamma non si sveglia» | Jennifer muore nel sonno | aveva solo 28 anni

Tragedia ad Ancona - Jennifer muore nel sonno a 28 anni : “ Aiuto - mamma non si sveglia” : Giallo a Porto Recanati, dove è morta improvvisamente nel sonno Jennifer Giuliani, 28enne di origine romana. A dare l'allarme sono stati i suoi figli di 8 e 2 anni , che hanno chiesto aiuto alla vicina. Ancora mistero sulle cause del decesso, anche se si esclude la violenza.Continua a leggere

“Aiuto - non respirano!”. La mamma va a svegliarli ma quando si affaccia sulla culla resta sconvolta. La corsa in ospedale ma due dei tre gemellini di 5 mesi sono morti. Uno strazio senza fine e un motivo assurdo : Tre gemellini venuti al mondo e avevano reso quel giorno il più bello della vita dei loro giovani genitori. Certo, l’idea di crescere tre bebè metterebbe in agitazioni chiunque, ma Sarah di 29 anni e il marito da quando avevano saputo che nel pancione stavano crescendo tre bimbi, dopo un primo momento di stupore, erano felicissimi. La gravidanza ha avuto il normale andamento che c’era da aspettarsi, qualche minima complicazione, ma tutto ...