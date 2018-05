Agrigento | testa mucca mozzata davanti cancello | sindaco P Empedocle ‘vado avanti’

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Palermo, 3 mag. (AdnKronos) – Intimidazione ai danni deldi Porto), Ida Carmina. Unadiin avanzato stato di decomposizione è fatta trovarealdi un terreno di sua proprietà. Il primo cittadino ha presentato denuncia alla Polizia e dell’episodio è stato informato anche il prefetto. “Sono serena e vado avanti per la mia strada – dice all’Adnkronos -. Ho massima fiducia nel prefetto, nelle forze dell’ordine e nella magistratura e sono certa che si farà presto luce su questo episodio”. Già in passato Carmina, eletta tra le file del M5s, era stata oggetto di ‘attenzioni’: danneggiamenti all’auto e un’incursione ‘sospetta’ nella sua abitazione. “Lo scorso anno sempre di questi tempi – racconta – sono entrati in una villetta di mia proprietà ...