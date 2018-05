Agricoltura | ENEA realizza primo simulatore smart per coltivare piante al chiuso anche

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018)ha brevettato eto presso il Centro Ricerche di Portici il“microcosmo” per la coltivazione ale in ambienti estremi dicome olivo, patata, pomodoro, lattuga e basilico, utilizzando comunque la terra. Si tratta di un vero e proprio “” di campo hi tech, unico in Italia, che permette la crescita di“superiori”, dotate cioè di una parte radicale e una parte aerea, sia legnose che erbacee, in ambienti “chiusi” normalmente inadatti alla coltivazione, come aeroporti, metropolitane e centri commerciali, ma“estremi” come aree desertiche e glaciali o nell’ambito di missioni spaziali.to in collaborazione con il Gruppo FOS, questo sistema innovativo di “agriculture” si distingue dalle serre e dalle comuni camere di crescita principalmente per l’architettura “a doppio stadio”; sensori per il controllo dei parametri ...