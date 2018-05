Agguato nel Napoletano | ucciso un pregiudicato 33enne

Agguato a Pimonte - nel Napoletano - : ucciso un pregiudicato 33enne : Napoli, 3 mag. , askanews, Agguato la scorsa notte a Pimonte, in provincia di Napoli: ucciso un 33enne già noto alle forze dell'ordine, Filippo Sabatino. L'uomo stava percorrendo via Gesinella alla ...

Agguato notturno nel Napoletano - 33enne ucciso a bordo del furgone : Un uomo di 33 anni, Filippo Sabatino, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso la scorsa notte in un Agguato scattato a Pimonte. Sabatino è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco mentre ...

La camorra apre il fuoco : 44enne agli arresti domiciliari ferito in un Agguato nel Napoletano : Agguao di camorra a Cardito. I carabinieri sono intervenuti in via Pietro Donadio, dove ignoti hanno ferito con un colpo d`arma da fuoco Giuseppe Fuiano, 44 anni, già sottoposto agli arresti...

19enne ucciso nel Rione Conocal di Ponticelli : ucciso in un Agguato - condannato dai pregiudizi : Fedina penale pulita, hobby e interessi di un ragazzo normale che pratica una vita normale, seppure abiti nel Rione Conocal di Ponticelli, quello balzato agli onori della cronaca in seguito ai video ...

Agguato nel Napoletano : uomo ferito a colpi arma da fuoco : La camorra torna a sparare nel Napoletano: un uomo è stato gravemente ferito a colpi di arma da fuoco.

Vieste - il cugino del boss Notarangelo ucciso in un Agguato nella sua campagna : La vittima è Giambattista Notarangelo, colpito da almeno sei colpi di pistola nel pomeriggio. Il suo stretto parente fu ucciso nel gennaio 2015

Agguato nel Foggiano - ucciso un 45enne : 18.30 Un uomo di 45 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, in un Agguato avvenuto in una strada di Vieste (FG). La vittima era cugino di esponente di primo piano di una 'cosca' del Gargano, ucciso a 37 anni anni in un Agguato nel gennaio del 2015. Da una prima ricostruzione della polizia, l'uomo sarebbe stato centrato da alcuni proiettili,probabilmente esplosi da più armi. Gli investigatori stanno eseguendo i rilievi tecnici per ...

Agguato a coppia nel reggino : uccisa 48enne : La donna è stata raggiunta alla testa da colpi di pistola sparati da più persone. Il ferito, coinvolto nell'operazione "Eremo", è ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta

Rio de Janeiro - Marielle Franco uccisa in un Agguato/ Ultime notizie : attivista contro i soprusi nelle favelas : Marielle Franco uccisa in un agguato a Rio de Janeiro: fu una nota attivista dei diritti umani impegnata nella lotta ai soprusi nelle favelas, aveva denunciato la polizia militare.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:18:00 GMT)