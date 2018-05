Aggressione col machete | arrestata la banda degli egiziani

Testate col casco e cestino dei rifiuti sulla cattedra : il nuovo video dell'Aggressione degli studenti di Lucca al professore : Un nuovo inquietante video mostra l'aggressione di alcuni alunni dell'istituto Itc Carrara di Lucca ad un professore di 64 anni. Dopo le immagini delle minacce e offese, a seguito delle quali 4 minori sono stati indagati, spunta un altro video (probabilmente registrato nella stessa occasione) in cui uno studente indossa un casco e tenta di colpire il docente. E ancora: un altro giovane prende il cestino dei rifiuti e lo mette sulla cattedra, tra ...

Berlino - Aggressione antisemita : colpiti ebrei con la kippah/ Video - la vittima : "era un test - non sono ebreo" : aggressione a Berlino, attacco antisemita contro giovani ebrei per strada in pieno giorno: Video virale, le testimonianze "frustati con la cintura". Merkel, "intollerabile"(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 23:26:00 GMT)

BERLINO - Aggressione ANTISEMITA : COLPITI GIOVANI EBREI/ Video - “attaccati perché avevano la kippah” : AGGRESSIONE a BERLINO, attacco ANTISEMITA contro GIOVANI EBREI per strada in pieno giorno: Video virale, le testimonianze "frustati con la cintura". Merkel, "intollerabile"(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Missili su Damasco - Trump esulta. Putin : 'Un'Aggressione'. Gli Usa pronti a colpire ancora : ... con conseguenze incalcolabili per il Medio Oriente e per il mondo intero', aggiunge in una nota. 'L'Unione Europea fa appello a tutti i paesi, in particolare Russia e Iran, affinché usino la loro ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : decine di missili colpiscono Damasco e Homs | Trump : "Assad è un mostro"| Putin : "E' un'Aggressione" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali"

Germania - Aggressione a colpi di coltello e pietre<br> Ferito anche un poliziotto : 09.39 - Secondo le prime informazioni sull'aggressione a colpi di coltello a Fulda, l'episodio sarebbe avvenuto verso le 4 di oggi in una panetteria alla periferia della città dell'Assia orientale in base a quanto riporta il quotidiano Bild. L'uomo a cui la polizia ha poi sparato era armato di coltello e pietre, come hanno spiegato le autorità. L'aggressore si sarebbe scagliato dapprima contro il gestore del forno, poi quando sono arrivati ...

“Te lo strappo via”. Folle di gelosia - il gesto estremo : il marito - ignaro di tutto - costretto di colpo a fare i conti con un’Aggressione horror. Da far rabbrividire : C’e spesso la gelosia dietro i gesti più estremi che vengono compiuti da mariti e mogli vittime della loro stessa follia. Una vera e propria malattia dalla quale è difficile riuscire a guarire e della quale di sicuro soffriva la protagonista di questa incredibile quanto agghiacciante vicenda andata in scena in Inghilterra e subito virale in rete. La donna, convinta che il coniuge la tradisse ormai da tempo ma ancora a secco di ...

“Mia figlia mi odia per colpa tua”. E giù - botte da orbi : un’Aggressione folle e insensata - sotto gli occhi di una bambina troppo piccola per capire quell’orrore. Ma per il padre le cose non sono finite affatto bene : Rapporti tesi, come purtroppo spesso accade quando una coppia continua ad avere contatti, legata dai figli avuti in passato nonostante l’amore sia finito da tempo. Sfociati in un’aggressione folle e violenta scatenata da un motivo, se così si può chiamare, talmente insensato da aver reso virale questa storia. Protagonista della vicenda un giovane di 28 anni di nome John Smart che lo scorso ottobre ha colpito con una violentata ...

Palermo : nuova Aggressione in ospedale - medico colpito con un casco : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Ancora un'aggressione in un ospedale di Palermo. Questa volta è successo a Villa Sofia, dove un medico del reparto di Chirurgia è stato colpito dal parente di un paziente ricoverato nella struttura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo l'avrebbe colpito all

Palermo : nuova Aggressione in ospedale - medico colpito con un casco : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – Ancora un’aggressione in un ospedale di Palermo. Questa volta è successo a Villa Sofia, dove un medico del reparto di Chirurgia è stato colpito dal parente di un paziente ricoverato nella struttura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo l’avrebbe colpito alla schiena con un casco. Il medico si è riservato di presentare la denuncia e sul posto è intervenuta la Polizia che ha già ...

Brutale Aggressione a benzinaio : ci hai fregato col self : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Brutale aggressione a benzinaio: ...

Milano - colombiano fermato per l'Aggressione a una coppia in periferia : Un colombiano di 25 anni è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, nella periferia di Milano. L'uomo, residente in città, è stato bloccato dai militari durante la notte.

Aggressione Ascoli - solidarietà dell'Aic : ANSA, - ROMA, 12 MAR - "L'Assocalciatori esprime totale solidarietà ai calciatori Samuele Parlati e Vincenzo Venditti dell'Ascoli, vittime di una vile Aggressione da parte di un gruppo di "tifosi", ...

Bologna - ragazzini accoltellati in pieno centro : la polizia diffonde il video dell’Aggressione. Tre arrestati : La polizia di Bologna ha diffuso il video dell’accoltellamento, avvenuto in piazza del Nettuno, in pieno centro (davanti alla biblioteca Sala Borsa), il 4 marzo. Tre ragazzi albanesi, già arrestati, hanno aggredito, forse per “uno sguardo di troppo”, due diciassettenni, ferendoli alle gambe e alla schiena. Le due vittime hanno ricevuto una prognosi di 30 giorni L'articolo Bologna, ragazzini accoltellati in pieno centro: la ...