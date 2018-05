Aggiornamento Windows 10 | rimosse funzioni | ecco quali

Windows 10 - con l'ultimo Aggiornamento rimosse alcune funzioni : ecco quali : Microsoft, d'altronde, aveva deciso di rinunciare alla piattaforma di musica in streaming dopo l'accordo con Spotify dei mesi scorsi. Da oggi, però, chi aggiorna Windows 10 non troverà alcuna traccia ...

Windows 10 - con l'ultimo Aggiornamento rimosse alcune funzioni : ecco quali : Microsoft, d'altronde, aveva deciso di rinunciare alla piattaforma di musica in streaming dopo l'accordo con Spotify dei mesi scorsi. Da oggi, però, chi aggiorna Windows 10 non troverà alcuna traccia ...

Windows 10 - Aggiornamento : come scaricare subito l’April Update 2018 : L’ultimo aggiornamento di Windows 10 è pronto per essere scaricato. Lo Spring Creator Update – poi rinominato April Update – porterà una ventata di novità sui computer di casa e di lavoro, cercando di partire dalla buona base di partenza del sistema operativo Microsoft. Dopo aver lavorato anni per consolidare la struttura ed eliminare bug e difetti, la casa di Redmond prova a fare un passo in più e cerca di rendere più appetibili alcuni ...

Aggiornamento Windows 10 1803 Spring Creators non si installa : Microsoft ha rilasciato l'ultimo Aggiornamento di Windows 10 disponibile per il download. L'installazione è stata distribuita a partire dal 30 Aprile alle ore 19.

Microsoft Traduttore : disponibile nuovo Aggiornamento per Windows 10 : Breve comunicato per segnalare la presenza di un corposo aggiornamento dell’app Traduttore per tutti gli utenti Windows 10. L’aggiornamento in questione introduce un sacco di novità grafiche e funzionali. Ecco la lista pubblicata da Microsoft: Cortana integration – Ask Cortana to start or join a conversation Supported languages: Chinese Simplified, English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese Example commands: ...

Windows 10 April Update : come posticipare l’Aggiornamento : L’installazione e il download di Windows 10 April Update verrà forzata su tutti i PC e tablet a partire dall’8 maggio 2018; in questo articolo vediamo come posticiparlo. come ritardare April Update fino a 35 giorni Aprite le Impostazioni. Fate clic sulla voce Aggiornamento e sicurezza. Aprite Windows Update. In “Impostazioni Aggiornamento”, cliccate su Opzioni avanzate. Attivate la funzione Sospendi Aggiornamenti.

Windows 10 : arriva un nuovo Aggiornamento - ecco le novità Video : Microsoft ha deciso di rendere ufficiale la data del lancio del prossimo aggiornamento di #Windows 10. Il nome della versione è April 2018 Update e iniziera' i rollout il 30 aprile, dunque a cavallo con l'inizio del mese di maggio. Non sono state rilasciate informazioni o comunicati stampa per quanto riguarda l'orario preciso a partire dal quale sara' disponibile l'aggiornamento, ma è molto probabile che in Italia dovremo aspettare il ...

Windows 10 April Update : rilasciato il primo Aggiornamento cumulativo [Insider] : [aggiornamento2 27/04/2018] Microsoft ha rilasciato per tutti gli Insider iscritti nei canali Fast, Slow e Release Review una nuova build numerata 17134.5. Si tratta del primo aggiornamento cumulativo per Windows 10 April Update e non introduce novità se non qualche correzione di bug. [aggiornamento1 20/04/2018] La build 17134 è disponibile al downl0ad anche nei canali Slow e Release Preview. Articolo originale, E’ da pochissime ore ...

Windows 10 - Aggiornamento il 30 aprile 2018 : cosa c’è di nuovo : Windows 10 riceverà un aggiornamento il 30 aprile, noto in precedenza come Redstone 4 ora è stato ufficializzato come Windows 10 April 2018 Update. È il quinto aggiornamento delle funzioni dal rilascio pubblico a metà 2015. E, come per ogni aggiornamento precedente, la scelta ora è decidere quando si desidera installare essenzialmente un aggiornamento completo a Windows 10. Windows 10 april 2018 Update: aggiornamenti meno bruschi Una delle ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile Aggiornamento cumulativo : Da pochissime ore è disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Fall Creators Update. Stiamo parlando della build 16299.402 Ecco il changelog ufficiale: Addresses an issue that causes modern applications to reappear after upgrading the OS version even though those applications have been deprovisioned using remove-AppXProvisionedPackages-Online. Addresses an issue in which running an application as ...

OneNote : disponibile un nuovo Aggiornamento per Windows 10 : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app ufficiale di OneNote disponibile per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al ramo Release Preview del programma Insider. Changelog (v 17.9226.20571) Numeri complessi? Nessun problema – Se si lavora con Matematica, si può scegliere la risoluzione per numeri reali o complessi. Correzione di bug e miglioramenti vari. Link al download OneNote (Free, Windows ...

WhatsApp : disponibile un nuovo Aggiornamento per Windows 10 Mobile : WhatsApp, il client di messaggistica più utilizzato al mondo, ha aggiornato la propria app stabile per tutti gli smartphone Windows 10 Mobile introducendo le novità implementate nella variante beta alcune settimane fa. Con questa nuova versione numerata 2.18.44, oltre ai fix di bug, sono state aggiunte diverse nuove funzionalità; alcune sono già attive e quindi possono essere provate dagli utenti, altre invece sono nascoste/private e saranno ...

Spring Creators Update : le novità dell'Aggiornamento per Windows 10 Video : Primavera è sinonimo di cambiamento. Nelle persone. Nei paesaggi che ci circondano. E nei pc. #Microsoft infatti rilascera' a breve il suo ultimo aggiornamento per #Windows 10, il quinto dalla nascita del sistema operativo. Lo Spring Creators Update nome in codice Redstone 4 sara' un aggiornamento corposo che portera' con sé una serie di piccole ma sostanziali modifiche. Timeline Novita' attesissima, che sarebbe dovuta comparire nel precedente ...

Spring Creators Update : le novità dell'Aggiornamento per Windows 10 : Primavera è sinonimo di cambiamento. Nelle persone. Nei paesaggi che ci circondano. E nei pc. Microsoft infatti rilascerà a breve il suo ultimo aggiornamento per Windows 10, il quinto dalla nascita del sistema operativo. Lo Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4) sarà un aggiornamento corposo che porterà con sé una serie di piccole ma sostanziali modifiche. Timeline novità attesissima, che sarebbe dovuta comparire nel precedente ...