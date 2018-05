Affluenza record e alleanze in costruzione | tutto pronto per la resa dei conti

huffingtonpost

(Di giovedì 3 maggio 2018) Il risultato si conoscerà solo domani, al termine delle votazioni, ma c'è un elemento che alla vigilia dell'assemblea Tim dà un orientamento di quello che potrebbe essere l'esito finale nella sfida a due tra Vivendi e il fondo Elliott per la governance del gruppo telefonico: l'. La partecipazione stimata è del 66-67% del capitale sociale, almeno stando al numero delle azioni depositate fino ad ora, superiore al massimo storico stabilito lo scorso 24 aprile con il 65,9 per cento. Una partecipazione così affollata è una carta a favore del fondo americano.Elliott, tra l'altro, dovrebbe aver incassato l'appoggio definitivo della Cassa depositi e prestiti, entrata in Tim con il 4,2% e poi salita a quasi il 5 per cento. Fonti vicine al dossier, citate da Radiocor, danno per sicuro il voto di Cdp a sostegno di Elliott. Proprio la Cassa ...