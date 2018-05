Aereo caccia russo precipita nel Mediterraneo | morti i due piloti

CNN segnala avvicinamento tra caccia russo e Aereo militare USA nel Mar Baltico - : Il fatto è avvenuto ieri nello spazio aereo del Mar Baltico. Secondo il canale televisivo, il caccia russo Su-27 si è avvicinato all'aereo americano tenendosi ad una distanza di 6 metri per 9 minuti. "...

Lettonia : decollati caccia NATO per seguire Aereo militare russo nel Baltico - : Secondo il dicastero militare lituano, il 16 aprile i caccia dell'Alleanza Atlantica hanno identificato e scortato l'aereo militare russo Il-20, decollato per raggiungere la regione di Kaliningrad.

Trapani - Aereo perde contatto radio. Intercettato da due caccia : Attimi di paura nei cieli italiani, questo pomeriggio, perché un aereo aveva fatto perdere le sue tracce con gli enti di controllo dello spazio aereo. Sono partiti subito due caccia militari, che lo ...

Boom sonico nel Cilento : caccia intercettano e identificano Aereo - : In molti hanno temuto la scossa di terremoto, scendendo in strada. Ma il boato avvertito nel Cilento oggi pomeriggio è stato causato da due Eurofighter che hanno infranto il muro del suono.

Siria - raid Aereo su base aerea a Homs. La Russia avverte gli Usa : “Erano caccia israeliani - è uno sviluppo pericoloso” : Un raid aereo ha colpito la base militare di Tayfur, vicino Homs, in Siria, causando la morte di almeno 12 militari, tra cui alcuni soldati iraniani. Secondo il ministero della Difesa di Mosca a compiere l’attacco sono stati due F-15 dell’Aeronautica israeliana, che hanno bombardato l’obiettivo con otto missili dal Libano, senza violare lo spazio aereo Siriano, distruggendo cinque missili guidati. In precedenza media Siriani avevano ...

Due forti boati in Lombardia e Val d'Aosta : causati da caccia in volo per intercettare Aereo Air France : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, ma anche in Valle d'Aosta. Il...

Boati in Lombardia - Aeronautica Militare : persi contatti radio con Aereo - caccia decollati per “ordine di scamble” : Due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si sono alzati rapidamente in volo nella mattinata di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Boeing 777 dell’Air France, che aveva perso improvvisamente il contatto radio con l’agenzia italiana del traffico aereo. Gli Eurofighter hanno intercettato il ...

Forte esplosione in Lombardia : "Due caccia decollati per intercettare Aereo di linea fuori controllo". Doppio boato sentito a Bergamo - Varese e Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per intercettare un volo...