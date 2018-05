Adriano Celentano | grandi novità sul ritorno in televisione

CLAUDIA MORI/ “Adriano Celentano presto diventerà un musical e un cartoon” : CLAUDIA MORI, moglie di Adriano Celentano, presenta i suoi nuovi progetti dedicati al marito a partire da un musical e da un cartoon che verrà trasmesso su Canale 5. CLAUDIA MORI è una valanga di idee che nei prossimi mesi diventeranno un musical, due fiction e persino un cartoon dedicato ad Adriano Celentano e non solo. Si tratta di un progetto al quale la moglie del 'Molleggiato' sta lavorando da anni, come da lei stessa confermato in una ...

Adriano Celentano a Matteo Renzi : "Incontra Luigi Di Maio per guarire l'Italia" : Renzi incontri Di Maio e guariscano l'Italia insieme. È questo il consiglio che Adriano Celentano dà all'ex segretario del Pd. Il Molleggiato lo fa con una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano.Ecco cosa farei se fossi al tuo posto: prenderei la bicicletta e, da SOLO, andrei a trovare il vincitore del 4 Marzo: Luigi Di Maio. E in religiosa umiltà gli direi: eccomi qui pronto al tuo fianco per guarire l'Italia. Una mossa ...

Beppe Grillo - Carlo Freccero : 'Sto lavorando un nuovo programma in Rai con lui - Adriano Celentano e la voce di Mina' : 'Sto lavorando a un programma su Raiuno con Grillo , Celentano e la voce fuoricampo di Mina ', annuncia Carlo Freccero , consigliere d'amministrazione Rai. 'Il titolo sarà Il domani: paradiso o ...

LE CINQUE GIORNATE/ Su Iris il film con Adriano Celentano (oggi - 20 marzo 2018) : Le CINQUE GIORNATE, il film in onda su Iris oggi, martedì 20 marzo 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Enzo Cerusico e Marilù Tolo, alla regia Dario Argento. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:33:00 GMT)

Innamorato pazzo/ Info streaming e trama del film su Iris con Adriano Celentano (oggi - 25 febbraio 2018) : Innamorato pazzo, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 febbraio 2018. Nel cast: Adriano Celentano e Ornella Muti, alla regia Castellano e Pipolo. La trama del film nel detatglio.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:09:00 GMT)

IL BISBETICO DOMATO/ Torna Su Iris un grande classico : il film con Adriano Celentano (oggi - 25 febbraio 2018) : Il BISBETICO DOMATO, il film in onda su Iris oggi, domenica 25 febbraio 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Ornella Muti e Edith Peters, alla regia Castellano e Pipolo. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:50:00 GMT)

