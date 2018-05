Acqua su Marte? C’è la pioggia nel passato del pianeta rosso

meteoweb.eu

: RT @Link4Universe: Live tra poco su #CeSpazio su #TV2000, a parlare del futuro della colonizzazione di altri mondi. Potremo coltivare su Ma… - MichaelForni : RT @Link4Universe: Live tra poco su #CeSpazio su #TV2000, a parlare del futuro della colonizzazione di altri mondi. Potremo coltivare su Ma… - SimoGavio : RT @Link4Universe: Live tra poco su #CeSpazio su #TV2000, a parlare del futuro della colonizzazione di altri mondi. Potremo coltivare su Ma… - SMANotify : RT @Link4Universe: Live tra poco su #CeSpazio su #TV2000, a parlare del futuro della colonizzazione di altri mondi. Potremo coltivare su Ma… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Potrebbe non essere più soltanto una teoria, ma un dato quasi certo: neldic’è stato un clima mite e molto piovoso. È vero – spiega Eleonora Ferroni su Media Inaf – che oggi il nostro vicino planetario è un mondo decisamente non abitabile, viste le temperature ben al di sotto la nostra soglia di sopportazione, ma nel corso della sua lunghissima storia (4 miliardi di anni) le cose potrebbero essere state diverse. Il mistero sulle condizioni climatiche delnon è stato ancora risolto: certo, adesso siamo sicuri della presenza diliquida, ma di recente molti ricercatori hanno posto dubbi sull’abbondanza di ghiaccio nel lontanodel. Proprio questo è l’argomento di un recente studio pubblicato su Nature Geoscience da Ramses Ramirez, dell’Earth-Life Science Institute (Tokyo Institute of Technology, Giappone), e Robert Craddock, ...