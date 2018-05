Abruzzo | D’Alfonso non molla la doppia poltrona Il presidente – senatore va a Roma?

Abruzzo - Luciano D’Alfonso resta senatore Pd e governatore. La giunta : “Al momento cariche non incompatibili” : Il governatore Pd Luciano D’Alfonso può continuare, almeno per un altro po’ di tempo, ad avere la doppia carica di presidente della Regione Abruzzo e di senatore dei democratici. A deciderlo questa sera è stata la giunta per le elezioni del consiglio regionale, che ha stabilito, a maggioranza dei capigruppo consiliari, che “non sussistono al momento cause di incompatibilità in capo a Luciano D’Alfonso”. Queste, è ...

Regione Abruzzo - dopo la debacle Pd lasciano due assessori di D’Alfonso : “Persa la fiducia di 180mila persone” : dopo la débâcle elettorale del 4 marzo, per il Pd abruzzese le grane non sono finite. Ridimensionata la pattuglia dem da sette a tre parlamentari, tocca ora al governatore della Regione e neosenatore, Luciano D’Alfonso, fare i conti con le prime defezioni pesanti: quelle dell’assessore all’Urbanistica e ai parchi, Donato Di Matteo (che il primo febbraio aveva lasciato il Pd, lamentando “un’assenza di collegialità”, per aderire a Regione ...