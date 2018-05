Abbiamo provato LG G7 ThinQ | ecco le nostre prime impressioni

Di Maio replica a Renzi e chiude col Pd : “Ci Abbiamo provato” : Non si è fatta attendere la replica di Luigi Di Maio a Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” questa sera, ha detto che il suo partito non può assolutamente governare con il MoVimento 5 Stelle e il leader dei pentastellati ha replicato:“Il pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi ...

Renzi : 'Governo con M5s è presa in giro'. Di Maio : 'Ci Abbiamo provato - la pagheranno' : E Renzi, usando parole simili, sfida i 5Stelle ad un confronto in streaming, come il Movimento chiedeva cinque anni fa: in questo modo, per l'ex segretario dem, si potrebbe "capire se hanno cambiato ...

Di Maio replica a Renzi e chiude col Pd<br>“Ha ego smisurato. Ci Abbiamo provato” : Non si è fatta attendere la replica di Luigi Di Maio a Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” questa sera, ha detto che il suo partito non può assolutamente governare con il MoVimento 5 Stelle e il leader dei pentastellati ha replicato:“Il pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi ...

Di Maio : 'Da Renzi ego smisurato - noi ci Abbiamo provato' : "Il Pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l'abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi abbiamo avuto la prova che decide ...

Renzi : 'No a governo con M5s - ma pronti a scrivere le regole insieme' - Di Maio : 'Ego smisurato - noi ci Abbiamo provato' : "Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo ". Lo ha detto l' ex segretario del Pd Matteo Renzi , sottolineando che "...

Abbiamo provato le pellicole Mobile Outfitters : sono valide? (video) : Abbiamo provato le pellicole protettive di Mobile Outfitters, vale la pena spendere un po' di più? Secondo noi sì, ecco perché nella nostra recensione. L'articolo Abbiamo provato le pellicole Mobile Outfitters: sono valide? (video) proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato l’hoverboard Lamborghini che romba come una supercar : Gli hoverboard sono quei diabolici gadget dall’aspetto innocuo che t’invogliano a salirci sopra come se fossi nato per fare questo e, in capo a un paio di minuti, ti trasformano in una scimmia urlatrice che sfreccia in modo incontrollato per i corridoi di casa. Salvo abitare in un piccolo appartamento e/o ritrovarsi il pavimento disseminato di oggetti di ogni tipo e/o convivere con due golden retriever di cui uno molto incuriosito dalle novità ...

Hamsik : “con il Chievo ci Abbiamo provato fino all’ultimo - grazie ai tifosi” : ”Ci abbiamo provato fino all’ultimo secondo. Alla fine è arrivata la vittoria, al San Paolo è stato uno spettacolo unico”. Il capitano del Napoli Marek Hamsik commenta così il successo in extremis per 2-1 sul Chievo che permette ai partenopei di restare a -4 dalla Juventus capolista. “grazie ai tifosi che ci hanno incoraggiato”, aggiunge lo slovacco sul suo sito ufficiale. (AdnKronos) L'articolo Hamsik: “con ...

Abbiamo provato il gioco da tavolo sulla peste nera di Feudalesimo e libertà : Nel Quattordicesimo secolo, un borgo viene colpito dalla peste nera che sta dilagando in Europa e alcuni abili cerusici intervengono per fermare il contagio. Peccato che ciascuno di loro abbia un diverso approccio alla medicina e, soprattutto, un’etica piuttosto discutibile. Pur di diventare i più illustri curatori della zona, questi medici dalle maschere a becco colme di spezie non esiteranno a interferire con l’attività dei rivali, sabotandoli ...

The C64 - Abbiamo provato la versione mini del Commodore 64 : Il Commodore 64 ha un posto tutto speciale nel cuore di milioni di videogiocatori di vecchia data. Bastava un genitore illuminato, o magari sfiancato da giornate di trattative, lavori casalinghi e paghette accumulate ed ecco che te lo ritrovavi in casa, tecnologia all’ultimo grido perfettamente compressa all’interno di una tastiera. Grigio, plasticoso e solenne come ci immaginavamo il futuro negli Anni ’80. Una finestra su cose che potevamo solo ...

Surface Book 2 : lo Abbiamo provato e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi : Ieri, 15 febbraio 2018, il Surface Book 2 è approdato ufficialmente nel mercato italiano con la versione da 13.5 pollici, mentre quella da 15 arriverà il 6 aprile. Per festeggiare il lancio di questo nuovo dispositivo anche nel Bel Paese, dopo una lunga attesa iniziata già dal primo modello, Microsoft ha organizzato ieri sera, più precisamente dalle ore 20:00, un evento privato tenutosi nella Microsoft House di Milano. Per privato ...

Valeria Bigella e Alessio Bruno/ “Dopo Temptation Island ci Abbiamo riprovato - ma qualcosa si è rotto” : Valeria Bigella e Alessio Bruno: “Dopo Temptation Island ci abbiamo riprovato, ma qualcosa si è rotto”. Lei racconta a Uomini e Donne Magazine la fine della loro storia(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:10:00 GMT)

Android P è figo - tanto : lo Abbiamo provato sul nostro Google Pixel 2 XL : Android P è arrivato con un sacco di novità grafiche e funzionali e miglioramenti. Com'è e come funziona? Ve lo mostriamo sul nostro Google Pixel 2 XL in video! L'articolo Android P è figo, tanto: lo abbiamo provato sul nostro Google Pixel 2 XL è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Napoli - Sarri : 'Abbiamo provato a rimediare ma non era facile' : 'All'andata abbiamo sbagliato partita, la squadra ha capito l'errore e ha provato a rimediare. Stasera abbiamo fatto una partita tosta, non era facile vincere 2-0 e non era facile non prendere gol'. È ...