A Perugia un' osteria cerca una prosciuttina part-time o full-time Arrivano

(Di giovedì 3 maggio 2018) Ano una "" per una nuovanel centro storico della città. Fa discutere non poco ilicolare annuncio di lavoro comparso sulla vetrina di un locale ancora chiuso al pubblico nella centralissima piazza Matteotti. Come riporta La Nazione, in molti hanno trovato l'annuncio sessista. Annuncio che, come se non bastasse, è accompagnato anche dal faccione di Miss Piggy, il porcellino pupazzo del Muppet Show. Si difende, però, Dario Leoncini, il titolare della catena toscana cui fa capo il nuovo punto vendita perugino."E' una goliardata, ovviamente". L'imprenditore non nasconde il proprio stupore per una polemica che evidentemente non si aspettava: "Abbiamo utilizzato questo annuncio per tutti i nostri locali (dieci quelli già inaugurati, ndr) e non ci sono mai stati problemi, né abbiamo ricevuto lamentele", evidenzia ...