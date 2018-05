A maggio LIDL regala buoni da 60 euro per anniversario? Bufala da copione

optimaitalia

(Di giovedì 3 maggio 2018) Con il nuovo mese di, davveroda 60per festeggiare il suo sessantesimo? Ritorna alla grande una catena social su WhatsApp che promette voucher gratuiti per gli acquisti negli store del brand e ancora una volta è necessario smentire quanto condiviso. Si tratta dell’ennesimao truffa ai danni del marchio e soprattutto degli utenti che cadranno in trappola. Anche ad aprile avevamo segnalato a tutti i nostri lettori i pericoli derivanti da una catena gemella rispetto a quella segnalata oggi. Anche in quel caso si faceva riferimento allo stesso sessantesimodel marchio e all’esigenza di dover richiedere un coupon utile per il credito da spendere in negozio. Non è affatto vero dunque cheda 60 eruo e il link ricevuto via WhatsApp in accompagnamento alla nota del falso compleanno non porta affatto ...