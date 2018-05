A Donald Trump il Premio Nobel per la pace

Russiagate - “il procuratore Mueller ha prospettato un interrogatorio di Donald Trump davanti al grand jury” : Robert Mueller ha fatto presente agli avvocati di Donald Trump che potrebbe emettere un mandato per far interrogare il presidente americano. Lo ha rivelato il Washington Post, riferendo di un incontro all’inizio di marzo fra il procuratore speciale del Russiagate e gli avvocati del tycoon. La mossa del magistrato per portare Trump davanti a un grand jury scatenerebbe un conflitto davanti alla Corte suprema statunitense. Nell’incontro di ...

Nuove regole sulle emissioni dei veicoli - la California fa causa a Donald Trump : Una coalizione di 18 Stati guidati dalla California ha intentato causa all'amministrazione Trump contro l'allentamento dei vincoli sulle emissioni dei mezzi di trasporto. I promotori della causa ...

Dazi - Donald Trump concede all'Europa un altro mese per trattare. Ue nervosa : "Non negozieremo sotto minaccia" : Donald Trump concede all'Europa altri 30 giorni per trattare. Il presidente americano estende al 1 giugno il termine ultimo per l'imposizione dei Dazi sull'alluminio e l'acciaio, rimandando di fatto la decisione sulla loro entrata in vigore e potenzialmente posticipando una guerra commerciale.L'annuncio della Casa Bianca arriva a poche ore dalla scadenza del primo maggio, data inizialmente indicata per l'entrata in vigore di Dazi del 25% ...

In Corea l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump : Moon Jae-in ha convinto il leader nord Coreano Kim Jong-un che il luogo migliore per l’incontro con Donald Trump è la

Il presidente sudcoreano Moon propone di assegnare il Nobel per la pace a Donald Trump : Seul annuncia che da domani smantellerà il sistema di amplificazione adottato per diffondere la propaganda al confine

Moon Jae-in : "Donald Trump dovrebbe ricevere il premio Nobel per la Pace" : Ricevute le congratulazioni per la svolta in corso delle relazioni intercoreane, il presidente Moon Jae-in ha detto che "è il presidente Trump che dovrebbe ricevere il Nobel per la Pace".Secondo Npr (la radio pubblica Usa), Moon stava rispondendo, in una riunione col suo staff, alla lettera di Lee Hee-ho, vedova dell'ex presidente sudcoreano Kim Dae-Jung, Nobel per la Pace nel 2000 per la "sunshine policy" e il disgelo voluto con ...

Gli imbarazzanti incontri tra Donald Trump e i leader del mondo : Gli incontri ufficiali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump offrono spesso siparietti divertenti e, se a questi si aggiungono i tweet, il quadro diventa persino irriverente. Anche quando cerca di prendere la mano della first lady Melania Trump non mancano i momenti imbarazzanti. Well this is embarassing https://t.co/XaPL1AbCm5 pic.twitter.com/mumhuQHDFz — Haaretz.com (@haaretzcom) 22 maggio 2017 Il leader del mondo libero sembra poi ...

Dolores - la sosia di Donald Trump/ Foto - la contadina spagnola spopola su Instagram : Dolores, la sosia di Donald Trump: sta facendo il giro del web e dei social network la Foto della contadina spagnola, simile al presidente degli Stati Uniti d'America(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:01:00 GMT)

Sosia di Donald Trump è Dolores Antelo : lo scatto è virale : La signora Dolores Leis Antelo, contadina spagnola, è diventata famosa in tutto il mondo perché somiglia tanto al capo della Casa Bianca. Tale notorietà è dovuta a una foto pubblicata sui social nei ...

Donald Trump : "Il regalo a Melania per il compleanno? Non ho avuto tempo - sono troppo impegnato" : Gli obblighi presidenziali hanno imposto a Donald Trump di venir meno ai doveri coniugali. Per il giorno del compleanno della moglie Melania, il 26 aprile, il tycoon non è riuscito a comprarle un regalo. Lo ha raccontato lui stesso nel corso di un'intervista concessa a 'Fox and Friends'. "E' un giorno speciale, è il compleanno di Melania. Tanti auguri", ha esordito lui, rivolgendo un pensiero alla first lady. Ma quando i ...

Nuove dichiarazioni di Kanye West su Donald Trump : “Lui è mio fratello - siamo entrambi energia di drago” : Le dichiarazioni di Kanye West sono destinate a far discutere. Il rapper è tornato a cinguettare sul suo profilo Twitter dopo un lungo periodo di silenzio da quando, l’anno scorso, era stato costretto ad annullare il suo tour per problemi di salute: da iniziali frasi motivazionali e notizie relative alle prossime uscite di dischi, è giunto a parlare del presidente Americano Donald Trump. Potete non essere d’accordo con Trump, ma la gente non ...

Kanye West e Donald Trump - di nuovo : Il rapper americano e il presidente degli Stati Uniti si sono scambiati degli apprezzamenti su Twitter, e a molti non è piaciuto The post Kanye West e Donald Trump, di nuovo appeared first on Il Post.

Melania e Donald Trump si tengono (bene) per mano. Merito di una cena con i Macron : Melania e Donald Trump, rispettivamente First Lady e presidente degli Stati Uniti d’America, ce l’hanno fatta. Dopo un susseguirsi di tentativi andati a male e malcelati rifiuti. Stavolta lei non ha allontanato il braccio di lui, né ha fatto un rapido passo avanti: la coppia è riuscita a tenersi bene per mano. L’occasione, d’altronde, poco si prestava a screzi tra una coppia che (finora) ha fatto poco e niente per ...

Israele attende un doppio regalo da Donald Trump : Quindici maggio 2018. Israele festeggia solennemente i suoi 70 anni di vita. E da Washington arriva il regalo più atteso. Mittente: Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America. Destinatario: Benjamin Netanyahu, primo ministro dello Stato d'Israele. Il regalo non è l'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme: quello era già stato scartato. Il nuovo cadeau riguarda il dossier a cui Israele tiene di più: ...