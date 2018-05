5 motivi e un consiglio per affidarci all’amore online di Facebook

vanityfair

(Di giovedì 3 maggio 2018) L’ultima promessa di Mark Zuckerberg è la più grossa di tutte: ve lo trovo io, l’amore. Visto che noi non siamo più capaci, il fondatore diha annunciato l’ultima trovata per intromettersi nella nostra vita: l’applicazione per avviare relazioni sentimentali. Non amorazzi qualunque, no. Meaningful, long-term relationships, dice. Storie serie, insomma. Primo risultato: panico nei siti di incontri. Le azioni di Match Group, proprietaria di Tinder, sono subito crollate in picchiata. La strategia commerciale di Mark Zuckerberg è sleale e perciò imbattibile: se inventano qualcosa che funziona, copiali e falli fallire. Ma facciamola breve:sta per diventare la più grande agenzia matrimoniale accreditata del mondo. D’altronde, prima di diventare una fabbrica di soldi, il libro delle facce, come ogni social network, era proprio quello. Un minuscolo palcoscenico. Ti dava ...