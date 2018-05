30 anni fa nasceva il grande Milan

Salute : 70 anni fa nasceva l’Organizzazione Mondiale della Sanità - salvate milioni di vite : Il 7 aprile, nel giorno in cui ricorre la Giornata Mondiale della Salute , si celebrerà anche il 70° anni versario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità , l’organismo di indirizzo e coordinamento in materia di Salute delle Nazioni Unite. milioni le vite salvate nel corso degli anni , e decine le battaglie portate avanti, tra cui la lotta alle malattie tropicali, alla tubercolosi, alla malaria, Ebola e Zika. L’agenzia con sede a ...

La Juventus non dimentica : '97 anni fa nasceva l'Avvocato' : TORINO - Quando si parla di Juventus non si può non pensare alla famiglia Agnelli e - in particolare all' Avvocato . Basta questo appellativo per capire che si parla di Giovanni Agnelli, storico ...