23 arresti | sequestrati 300 kg droga

Roma : Sequestrati 21 Kg di droga - 5 arresti : Roma – Primo maggio all’insegna dei sequestri di droga per la Polizia di Stato. Ventuno chili di marijuana erano trasportati da un nigeriano a bordo di una vecchia Ford in via Iperione. Il ragazzo, alla vista di una pattuglia del Reparto Volanti, ha tentato la fuga; raggiunto dopo un breve inseguimento e’ stato arrestato anche per aver colpito gli agenti. Un altro pusher nigeriano e’ finito in manette. I poliziotti dei ...

Veneto - sequestrati 4kg droga : 2 arresti : 1.22 Due arresti e 4 chili di droga sequestrata in un'operazione dei Carabinieri in Polesine. La marijuana era dentro ad un borsone nascosto in un granaio di una casa isolata ad Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo, nel Veneto. E' stata scoperta dai carabinieri di Castelmassa durante un'operazione scattata il 31 marzo. Sono finiti in manette Lorenzo Maurizio Petrelli,49enne di Ariano, (in carcere in attesa della direttissima prevista il ...

Blitz in fabbrica di false griffe sportive : capi sequestrati - tre arresti : I finanzieri del gruppo di Frattamaggiore hanno individuato a Napoli, nel quartiere Secondigliano, una fabbrica al cui interno sono stati sorpresi 3 soggetti intenti a stampare su felpe e tute marchi ...

Camorra - l'impero dei Casalesi in Transilvania/ Ultime notizie : 2 arresti e 400 appartamenti sequestrati : Camorra, l'impero dei Casalesi in Transilvania: arrestati due fratelli vicini alla fazione del boss Michele Zagaria e sequestrati centinaia di appartamenti per milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Camorra - 2 arresti e centinaia di milioni sequestrati in Transilvania ai Casalesi. Colpito il patrimonio di Michele Zagaria : I soldi dei Casalesi in Transilvania. I fratelli Giuseppe Inquieto e Nicola Inquieto, arrestati oggi dall’Antimafia di Napoli, avevano scelto la cittadina romena di Pitesti, a nord di Bucarest, per mettere in piedi un patrimonio imprenditoriale riconducibile al boss della Camorra Michele Zagaria. I due, infatti, sono fratelli di Vincenzo Inquieto, l’uomo che aiutò “Capastorta” nell’ultimo periodo della sua ...

Roma : Droga - 3 arresti e 71 Kg di marijuana sequestrati : La Droga veniva trasportata all’interno di un doppi fondi di un autovettura – Roma – Due italiani di 54 anni e un albanese di 40... L'articolo Roma: Droga, 3 arresti e 71 Kg di marijuana sequestrati proviene da Roma Daily News.

Varese - stroncata banda dedita a truffe : 9 arresti e beni sequestrati : Un'organizzazione dedita alle truffe e a reati fallimentari è stata stroncata a Varese. Dall'alba di lunedì i finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a 9 ordinanze di arresto emesse ...

Napoli - smantellata fabbrica del falso - 9 arresti : 500 mila articoli sequestrati - anche Gucci e Armani : smantellata fabbrica del falso: nove arresti e 23 laboratori sequestrati. Misure restrittive eseguite a Napoli, specializzati in abbigliamento e scarpe. Sgominata una associazione a delinquere, in ...

Roma : Sequestrati 1 Kg di cocaina e 8mila euro - due arresti : Roma: Carabinieri sequestrano a Tor Bella Monaca 1 Kg di cocaina e 8.000 euro, arrestata coppia Romana Roma – Due pusher Romani, entrambi di 45 anni, sono... L'articolo Roma: Sequestrati 1 Kg di cocaina e 8mila euro, due arresti su Roma Daily News.