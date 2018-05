15 anni di minacce e intimidazioni | a Sorico Como si va al voto ma nessuno vuole più

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 maggio 2018) Manca poco più di un mese alle prossime elezioni amministrative, eppure a, un paese di 1200 abitanti che si affaccia sull’estremità nord del lago di, si fa un’enorme fatica a formare una lista. Da una parte c’è il sindaco uscente, Ivan Tamola, disposto a candidarsi per un nuovo mandato, che però non riesce a trovare un numero sufficiente di persone da inserire in consiglio comunale o in un’ipotetica giunta. Dall’altra c’è Ivano Polledrotti, primo cittadino dal 2001 al 2011 ed ex assessore in Provincia, che sta lavorando dietro le quinte per creare un gruppo di amministratori ma che non riesce a individuare un candidato sindaco. “Hanno tutti paura. E chi all’inizio dà una tiepida disponibilità, poi ci ripensa” ammette. “Il motivo è che gli ultimi tre sindaci hanno subito un attentato”. Nel 2009 allo stesso ...