1 minuto in Borsa 3 maggio 2018 - video

1 minuto in Borsa 3 maggio 2018 : Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia. In luce sul listino milanese il comparto Materie prime , +1,29%, . Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si ...

1 minuto in Borsa 2 maggio 2018 : Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla STMicroelectronics , con un importante ...

1 minuto in Borsa 30 aprile 2018 : Seduta negativa per il listino milanese , in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, ...

1 minuto in Borsa 27 aprile 2018 : Tutti segni più per i listini europei , ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo ...

1 minuto in Borsa 23 aprile 2018 : Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Mediobanca , che mostra ...

1 minuto in Borsa 19 aprile 2018 : Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee . Anche la Borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Apprezzabile ...

1 minuto in Borsa 18 aprile 2018 : Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente , che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Tra le ...

1 minuto in Borsa 17 aprile 2018 : Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto Banche , +1,74%, . In discesa lo spread , che ...