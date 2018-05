Yoku' s Island Express | il platform pinball di Villa Gorilla si mostra in un nuovo trailer

Yoku's Island Express : ecco la data d'uscita del colorato e affascinante platform pinball di Villa Gorilla : Negli ultimi mesi abbiamo trattato approfonditamente Yoku's Island Express, il peculiare titolo di Villa Gorilla che ha finalmente una data di lancio, fissata dagli sviluppatori per il 29 maggio 2018 su Nintendo Switch, Xbox One, PC e PlayStation 4. Come riporta Eurogamer.net il gioco colpirà gli scaffali digitali delle diverse librerie in contemporanea, al prezzo di 19,99€.In Yoku's Island Express prenderemo i panni del piccolo Yoku, il ...