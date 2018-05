Yakuza 6 | la migliore guida al Giappone di oggi La recensione di GQ

gqitalia

(Di mercoledì 2 maggio 2018) “6: The Song of Life” è un videogioco il cui nome rappresenta alla perfezione l’essenza del gioco stesso.6 vi catapulterà in unincredibilmente realistico, chiamandovi a vestire i panni di Kazuma Kiryu, un membro della temutase, conosciuto anche con l’appellativo di “il Drago di Dojima”. Kiryu – la cui presenza ha accompagnato i giocatori durante tutti i precedenti capitoli della saga – dopo essere uscito di prigione (punito per le sue malefatte) decide di trascorrere una vita in serenità per prendersi cura degli orfanelli da lui adottati. Tutto sembra andare per il meglio, quando scopriamo che una serie di tragedie stanno per susseguirsi: appena uscito di galera il buon Kiryu scopre che la sua figlioccia Haruka (che di mestiere faceva la Idol) è scomparsa dalla circolazione. Non posso dirvi altro ...