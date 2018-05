WWE Smackdown 1-05-18 Risultati e Report

WWE Smackdown 24-04-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live, che precede di 2 giorni la disputa di Greatest Royal Rumble! Quest’oggi ci troviamo nel KFC Yum! Center di Louisville, in Kentucky, e avremo il tanto atteso faccia a faccia tra The Miz e Daniel Bryan. In più, oltre a vedere come si è mosso il roster dopo lo Shake-Up, vedremo la firma del contratto per Backlash tra la campionessa Carmella e Charlotte Flair. La serata parte ...

WWE Smackdown 17-4-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo nel Dunkin Donuts Center in Providence, Rhode Island, e continua lo Shake-Up anche nello show blu, dopo la prima parte degli spostamenti visti a Raw. Inoltre avremo l’inizio del primo regno da campionessa di Carmella e scopriremo se la rivalità tra AJ Styles e Shinsuke Nakamura proseguirà, oppure ci sarà un terzo incomodo, ovvero Daniel Bryan? Dopo aver ...

WWE Smackdown 10-4-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti alla puntata di WWE Smackdown Live post-WrestleMania 34! Anche oggi ci ritroviamo a New Orleans e stasera vedremo diversi match: l’ennesima sfida tra Usos e New Day e il Triple Threat Match tra Randy Orton, Bobby Roode e Rusev, con il vincitore che sfiderà il nuovo US Champion Jinder Mahal a Backlash. In più, cosa dirà Shinsuke Nakamura dopo i fatti dell’altra notte? Ci saranno dei nuovi debutti? La serata si ...

WWE Smackdown 3-4-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti all’ultima puntata di WWE Smackdown Live prima di WrestleMania 34! Oggi ci troviamo nella Bridgestone Arena di Nashville, in Tennessee, e mancano solo 5 giorni all’evento più importante dell’anno. Questa sera tornerà Shane Mcmahon, dopo l’aggressione subita quasi un mese fa; in più, avremo il rematch tra la campionessa Charlotte Flair e Natalya e l’incontro di coppia dove vedrà Chad Gable e ...

WWE Smackdown 27-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo a Pittsburgh, nella Ppg Paints Arena, e mancano 13 giorni all’evento più importante dell’anno: WrestleMania 34. Stasera scopriremo le condizioni del GM Daniel Bryan dopo l’attacco subito da Kevin Owens e Sami Zayn di settimana scorsa; in più, avremo il Tag Team Match tra Bobby Roode e il campione US Randy Orton contro Jinder Mahal e Sunil ...

WWE Smackdown 20-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Anche quest’oggi, come nel Raw di ieri sera, ci troviamo nell’American Airlines Center in Dallas, Texas. Stasera tornerà il GM Daniel Bryan e vedremo se prenderà decisioni pesanti dopo l’attacco attuato da Kevin Owens e Sami Zayn ai danni di Shane Mcmahon dell’ultima settimana. In più: cosa faranno i Bludgeon Brothers? che ruolo avrà Jinder Mahal ...

WWE Smackdown 13-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live, che segue di 48 ore la disputa di Fastlane 2018! Oggi ci troviamo nel Bakers Life Fieldhouse di Indianapolis, in Indiana, e questa sera avremo un annuncio importante che farà Shane Mcmahon riguardo a WrestleMania 34. In più, assisteremo ufficialmente all’inizio del feud tra Shinsuke Nakamura e il campione WWE AJ Styles, al debutto di Asuka nello show blu e al primo giorno ...

WWE Smackdown 6-3-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo nel Resch Center di Green Bay, Wisconsin, e mancano solo 4 giorni all’appuntamento con WWE Fastlane 2018! Stasera avremo le ultime rese dei conti tra i vari feud, ovvero quello tra la campionessa femminile Charlotte Flair e Ruby Riott e i partecipanti del 6-Pack-Challenge Match per il WWE Championship. La serata parte con Dasha Fuentes che ...

WWE Smackdown 27-2-18 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo nello Staples Center di Los Angeles, California e mancano meno di 2 settimane all’appuntamento con Fastlane 2018. Stasera avremo lo scontro tra Sami Zayn e Baron Corbin, protagonisti del match a 5 in PPV, e in più assisteremo al ritorno nello show blu di John Cena, che cercherà di trovare un modo per andare a WrestleMania 34. La serata parte ...