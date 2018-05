Wp | Mueller ha evocato mandato per interrogare Trump

Russiagate - Mueller ha evocato mandato per interrogare Trump : Il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, ha evocato la possibilità di emettere un mandato per far interrogare il presidente americano Donald Trump davanti a un grand giury. Lo scrive il Washington Post, riferendo di un incontro all’inizio di marzo fra Mueller e gli avvocati del tycoon. Una mossa che potrebbe portare ad uno storico co...