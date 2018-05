World of Warcraft | i reenactor del gioco lo portano nella vita reale

Al via la beta di World of Warcraft : Battle for Azeroth : Arrivano ottime notizie per tutti i fan del famoso World of Warcraft: la nuova espansione Battle for Azeroth ha lasciato l'alpha ed è entrata in beta.Blizzard ha già inviato delle chiavi per accedere alla fase e ha confermato che presto ne distribuirà delle altre. In questa occasione, come riporta VG247.com, il level cap del personaggio sarà 120 e il team ha dichiarato di controllare anche le modifiche che possono influenzare i vari addon creati ...

World of Warcraft : con Battle for Azeroth cambia il PvP e arriva la War Mode : Come riportato da Polygon, alla BlizzCon 2017, Blizzard aveva annunciato alcuni cambiamenti in arrivo con Battle for Azeroth: i server PvP saranno chiusi e spariranno da World of Warcraft, sostituiti dalla War Mode, il nuovo sistema preparato per essere lanciato insieme alla nuova espansione che garantirà ai giocatori la possibilità di darsele di santa ragione ovunque, o quasi, nel mondo di gioco.La War Mode permetterà ai giocatori che ...

World of Warcraft : l'espansione Battle for Azeroth protagonista di un nuovo video di gameplay : Nella giornata di ieri, 5 aprile, Blizzard ha finalmente annunciato la data di uscita della nuova espansione di World of Warcraft, intitolata Battle for Azeroth.Oggi, grazie al filmato condiviso da Game Informer, possiamo dare un'approfondito sguardo a Battle for Azeroth in ben 23 minuti di video gameplay. l'espansione, come probabilmente saprete, proporrà uno scenario inedito, nuove razze giocabili, nemici extra con cui confrontarsi, raid e un ...

Pronti a tornare su World of Warcraft? Annunciata la data d'uscita dell'espansione Battle for Azeroth : Blizzard ha da poco annunciato la data di uscita di Battle for Azeroth, la nuova espansione di World of Warcraft che sarà disponibile dal prossimo 14 agosto. Nell'espansione, Azeroth è ancora sconvolta in seguito al devastante attacco della Legione. La comparsa di una nuova, potente risorsa, l'Azerite, il sangue vitale del pianeta ferito, ha portato Alleanza e Orda sull'orlo della guerra. In Battle for Azeroth giocatori di World of Warcraft ...

Completare tutti gli achievement di World of Warcraft? Detto fatto : Il sistema di achievement di World of Warcraft è una parte di contenuto a cui molti giocatori non prestano particolare attenzione, e a meno che uno non sia fortemente annoiato o non abbia proprio nulla da fare, probabilmente non si passerebbe poi molto tempo a girovagare per il mondo di gioco compiendo le operazioni più di disparate (e, a volte, anche ripetitive e noiose) per vedere spuntata una voce nella lunga lista di achievement.Eppure, come ...