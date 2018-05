Windows 10 | l' update rivoluzionario è realtà | come averlo subito

Windows 10 April Update e privacy : come disattivare la Timeline (cronologia) : L’aggiornamento di Aprile 2018 è partito il 30 Aprile, se non lo hai ancora ricevuto c’è un modo per forzarlo e aggiornare subito, altrimenti ecco alcune cose che dovresti sapere sulla privacy di Windows 10 April Update e la Timeline o cronologia, se preferisci. Vediamo come mantenere la privacy il più possibile anche se non del tutto, purtroppo. Windows 10 April Update: a cosa serve la Timeline Per capire di cosa sto parlando ...

Windows 10 1803 April 2018 Update quanto ci vuole ad aggiornare : L'ultimo aggiornamento Windows 10 rilasciato da Microsoft nella giornata di ieri alle ore 19 sta arrivando sui computer di mezzo mondo. Quando tempo per aggiornare Windows 10

Windows 10 April Update : elenco completo delle funzionalità rimosse : Come di consuetudine con ogni aggiornamento, anche in April Update Microsoft ha aggiunto delle funzionalità e rimosse altre per cercare di fare un po’ di pulizia e ordine in Windows 10. Qui di seguito sono riportato tutte le funzioni che sono state completamente rimosse oppure deprecate ossia non più in sviluppo. Tuttavia, non c’è nulla di cui preoccuparsi perchè le feature che Microsoft elimina nelle versioni del proprio OS sono o ...

Come aggiornare subito a Windows 10 April Update : Windows 10 April Update è partito il 30 Aprile in modo graduale, questo significa che non tutti i PC Microsoft ha aggiornato all’ultima versione software. Per ottenere subito la nuova versione di Windows 10 ci sono due metodi semplici e rapidi che chiunque può provare, non occorre una preparazione particolare, basta seguire i passi indicati in questa guida. Windows 10 April Update: cosa c’è di nuovo Come forzare l’aggiornamento ...

April Update : come ritornare alla versione precedente di Windows 10 : Nonostante Microsoft abbia confermato ufficialmente la stabilità software di April Update, non è da escludere che alcuni utenti possano avere alcuni problemi come incompatibilità con i driver e con determinati programmi oppure bug di qualsiasi altro genere. In questa articolo-guida vediamo come ritornare alla versione precedente di Windows 10, ossia Fall Creators Update, tramite una semplice funzionalità introdotta da Microsoft stessa. Questa, ...

Windows 10 April Update : Microsoft rilascia l’SDK per gli sviluppatori : Assieme al rilascio pubblico di Windows 10 April Update, Microsoft ha anche annunciato il nuovo SDK (build 17134.1) per gli sviluppatori. Le novità sono davvero interessanti con numerose API che i developer possono ora sfruttare per adeguarsi alle funzionalità di questo nuovo grande aggiornamento di Windows 10. In un post sul Windows Blog, il Colosso di Redmond fa riferimento a nuove opzioni per il machine learning (WinML), al supporto a Windows ...

Windows 10 April Update : come posticipare l’aggiornamento : L’installazione e il download di Windows 10 April Update verrà forzata su tutti i PC e tablet a partire dall’8 maggio 2018; in questo articolo vediamo come posticiparlo. come ritardare April Update fino a 35 giorni Aprite le Impostazioni. Fate clic sulla voce Aggiornamento e sicurezza. Aprite Windows Update. In “Impostazioni Aggiornamento”, cliccate su Opzioni avanzate. Attivate la funzione Sospendi Aggiornamenti.

Windows 10 April Update : download ISO ufficiali in italiano : Microsoft ha appena avviato il rollout di Windows 10 April Update, il quinto grande aggiornamento dell’OS targato Redmond che introduce una marea di funzionalità. In questo breve articolo vi forniremo le ISO ufficiali in italiano di questa nuova versione di Windows 10. Queste riportano alla build RTM 17134.1 che è la stessa che viene distribuita tramite Windows Update e, successivamente, dovrete effettuare un ulteriore aggiornamento ...

Windows 10 - ecco un April Update rivoluzionario con funzioni 'cambia abitudini' : #Windows 10 non cambiera' volto ma subira' un cambiamento importante. O meglio lo ha gia' subito. E' infatti gia' disponibile l'aggiornamento April Update che era atteso per il 30 Aprile ma che sara' distribuito in maniera automatica a partire da maggio inoltrato. E, a quanto pare, si trattera' di un sensibile passo in avanti per il sistema operativo di casa Microsoft. Non sara' un aggiornamento di sistema, di quelli finalizzati a correggere ...

Download Windows 10 April 2018 Update E Guida Installazione : Download e Installazione di Windows 10 April 2018 Update. Download .ISO di Windows 10 April 2018 Update. Come forzare l’aggiornamento a Windows 10 April 2018 Update. Come aggiornare subito a Windows 10 April 2018 Update Windows 10 di April 2018 Update Download ISO Gratis Il rilascio di Windows 10 di April 2018 Update è iniziato ufficialmente. In questo articolo vedremo […]

Windows 10 April Update è ora disponibile al download pubblicamente : Così come preannunciato dalla stessa Microsoft in un post sul Windows Blog, il rilascio al pubblico di Windows 10 April Update (conosciuto anche con la numerazione 1803) è iniziato oggi, 30 Aprile 2018. Il rollout avviene a scaglioni, quindi, non tutti riceveranno subito la nuova versione tramite Windows Update. Proprio come fatto con i major Update precedenti, infatti, Microsoft ha deciso anche in questo caso di iniziare a distribuire ...

Windows 10 : Fall Creators Update supera il 90% di share mentre si ferma il nuovo Surface Pro : Anche questo mese, AdDuplex ha pubblicato i dati di utilizzo relativi alle versioni di Windows 10 rilasciate fino ad oggi e alla diffusione di ogni sinolo dispositivo della famiglia Surface sempre più in espansione. Windows 10 mentre si attende ancora il rollout di April Update che inizierà a partire da domani 30 aprile, Fall Creators Update, l’ultima versione pubblica dell’OS di casa Redmond, ha appena sfiorato di due punti la ...

Windows 10 - update in arrivo : le cose da sapere e la rivoluzione del 'tempo' Video : #Windows 10 si aggiorna e resiste. L'update è atteso nei prossimi giorni e potrebbe dare una ventata d'aria fresca al sistema operativo di Microsoft. Resiste perché nonostante l'avanzata dei software di Apple, resta, numeri alla mano, l'Os con cui la popolazione mondiale ha più familiarita' per i computer. E la creatura di Bill Gates è pronta a riservare delle sorprese, senza deludere le aspettative di quanti confidano storicamente in quello che ...