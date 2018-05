Whirlpool Emea ospita il primo Lean Lab 4 0 di Ctq–Confindustria Toscana Sud

meteoweb.eu

: Mini-fabbrica per la didattica dentro la Whirlpool Emea di Siena - oltrelab : Mini-fabbrica per la didattica dentro la Whirlpool Emea di Siena -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) E’ stato inaugurato oggi ilLab 4.0 di CTQ-ConfindustriaSud realizzato all’interno dello stabilimento senese di(Europa, Medio Oriente, Africa). Si tratta dellaboratorio di addestramento alle tecnichee alle tecnologie 4.0 realizzato inall’interno di uno stabilimento manifatturiero. La struttura è stata concepita come una vera e propria “mini-fabbrica” all’interno della quale sarà implementata una didattica di tipo applicativo, basata solo in piccola parte sulla formazione tradizionale e in gran parte sull’osservazione in diretta dei processi snelliti e sulla concreta messa in pratica da parte degli allievi delle principali tecniche dellaManufacturing (conosciuto anche come “metodo Toyota”). Il Laboratorio, presso il quale sono già state installate alcune delle soluzioni tecnologiche fra quelle ascrivibili al Piano Nazionale ...