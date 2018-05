WhatsApp per PC | guida e download

Fondatore di WhatsApp lascia per disaccordi con Fb : "Mi prendo del tempo per godermi cose al di fuori dalla tecnologia" : Il coFondatore di Whatsapp, Jan Koum, membro del board dei direttori di Facebook, conferma che intende lasciare la società di Mark Zuckerberg. La notizia era stata anticipata dal Washington Post che ha parlato di scontro sulle politiche relative alla privacy di Facebook, la sua strategia e i suoi tentativi di indebolire il criptaggio sui dati."Lascio in un momento in cui la gente utilizza Whatsapp con più modalità di quanto ...

Bufala WhatsApp : Lidl non regala 60€ in Buoni per Anniversario : Lidl non regala Buoni sconto e voucher da 60 euro per il suo 60.o Anniversario. Fate attenzione e non cliccate su quel link perché ruba i vostri dati dallo smartphone Bufale WhatsApp 2018. Buoni sconto e voucher Lidl in regalo In questi ultimi giorni sta girando una nuova Bufala su WhatsApp. Infatti con un messaggio che […]

Buon 1° Maggio 2018 - Festa del Lavoro : ecco le più belle FRASI e CITAZIONI per gli auguri su WhatsApp e Facebook : Il 1° Maggio si celebra la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori), e quindi i risultati raggiunti dalle battaglie operaie in molte parti del pianeta. Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione. Anche se da molti ormai definito “Festa del non Lavoro”, il suo significato non sta solo nello scendere nelle strade, ...

Buon 1° Maggio 2018 - Festa del Lavoro : ecco i VIDEO più simpatici e significativi per gli auguri su WhatsApp e Facebook : Il 1° Maggio è la Festa del Lavoro (o Festa dei Lavoratori): si ricordano i risultati raggiunti dalle battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso, cioè l’orario di Lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il RDL n. 692/1923). Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, abbattendo le barriere geografiche e sociali, per affermare i propri diritti, per ...

Buon 1° Maggio 2018 - Festa del Lavoro : ecco IMMAGINI e GIF significative e divertenti per gli auguri su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/45 ...

Come recuperare chat cancellate WhatsApp : State cercando un modo per recuperare le conversazioni WhatsApp dopo aver eliminato per sbaglio dei messaggi? Siete allora nel posto giusto. Potreste pensare che ormai non ci sia più niente da fare ma in questa guida vi mostrerò che in alcune occasioni è possibile recuperare le chat cancellate WhatsApp e anche foto, video o media che avete scambiato. La procedura è valida sia per Android che per iPhone e iPad. Prima di procedere con questi ...

Bimbo olandese si perde in spiaggia - ritrovato grazie alla chat di WhatsApp : Viareggio , Lucca, , 29 aprile 2018 - Passeggiava smarrito sulla battigia, guardandosi un po' intorno. Il bagnino del Nettuno, Francesco Terranova , si è avvicinato a quel bambino biondissimo. «Are ...

WhatsApp - ecco due nuove funzioni da non perdere Video : 6 Sicuramente moltissime #applicazioni in giro per il web hanno delle funzionalita' tutte loro e tutte da provare, ma è da escludere che abbiano tante funzionalita' nascoste come la famosissima applicazione di messaggistica istantanea #WhatsApp. Nell'ultimo periodo gli utenti di questa straordinaria applicazione hanno scoperto altre due innovative e sorprendenti funzioni [Video] che lasciano davvero tutti a bocca aperta. L'unico ...

Weekend carico di novità per WhatsApp - Facebook - Messenger - Instagram - e Snapchat : ... particolarmente utile per i telefoni ufficialmente sprovvisti di tale feature, , e la facoltà di 'reagire' a suon di faccine ed emoticons alle Storie in live streaming , sulla stregua di quanto già ...

WhatsApp Beta per Windows 10 Mobile si aggiorna alle nuove normative europee : WhatsApp Beta ha ricevuto questa mattina un nuovo aggiornamento per tutti gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile introducendo due novità in occasione delle nuove normative europee riguardanti il trattamento dei dati personali. Changelog (v.2.18.72) Quando avviate per la prima volta l’applicazione per inserire il numero telefonico, vi viene mostrato un avviso attraverso il quale WhatsApp informa che tutti gli utenti con un’età ...

WhatsApp beta permette di scaricare il report sulla privacy : È disponibile su WhatsApp beta la nuova funzione che consente di scaricare il report con le informazioni in possesso dell'applicazione. L'articolo WhatsApp beta permette di scaricare il report sulla privacy proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : disco rosso per chi non ha 16 anni e possibile funzione rivoluzionaria Video : #WhatsApp si adegua alle Gdpr. Si tratta di un regolamento che, a partire da maggio, vincolera' coloro i quali operano sul territorio dell'Unione Europea, e si occupano di trattamento dei dati, a rispettare alcune norme. Una novita' che risulta particolarmente interessante agli occhi dell'attenzione mediatica, poiché arriva poco tempo dopo la vicenda che ha visto coinvolti #facebook e il suo fondatore Mark Zuckerberg, in merito alla presunta ...

WhatsApp - entro maggio sarà rivoluzione : ecco cosa cambierà per gli utenti : Whatsapp non si ferma mai. Non si arrestano le notizie che riguardano la popolare app di messaggistica. E non si fermano neanche gli sviluppatori che continuano ad arricchirla di funzionalità. Un atteggiamento necessario affinché la leadership non venga messa di in discussione da una concorrenza che non manca di essere valida. Ad oggi, però, basta dare un'occhiata a quelli che sono i download delle applicazioni sui vari store per carpire quanto ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni Ma è uno stop «finto» : ecco perché : stop agli under 16 che vivono in Europa, per adeguarsi alle norme Ue sulla privacy. Ma molti piccoli utenti già mentono sull’età. E le indicazioni sul consenso dei genitori sono vaghe