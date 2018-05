Whatsapp dice addio al suo cofondatore : Jan Koum, alla guida della più importante applicazione di messaggistica online Whatsapp, dice addio alla società di Mark Zuckerberg, della quale era parte del board dei direttori. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Facebook, molto ironico e nel quale non traspare nulla riguardo a disaccordi o scontri. Pare che già verso la fine del 2017 Koum abbia espresso il proprio desiderio di prendere le distanze dalla grossa azienda, più per motivi ...

Whatsapp vietato agli under 16 Lo dice l'Ue ma fino a che punto? : Whatsapp La chat più gettonata al mondo, di proprietà di Facebook, richiederà un'autorizzazione ai genitori di ragazzi tra i 13 e i 15 anni, ma solo nell'Unione europea. In mancanza dell'ok ...

Whatsapp dice addio agli under 16 : Ma la domanda sorge spontanea: come farà WhatsApp , che ha 1,5 miliardi di utenti in tutto il mondo, a controllare che l'utente sia effettivamente under 16 visto che l'applicazione richiede ...

Whatsapp dice "addio" agli under 16 : Il prossimo 25 maggio milioni di millennial in Europa non potranno scambiarsi messaggi via WhatsApp. Almeno in teoria. Il popolare servizio di messaggistica rilevato nel 2014 da Facebook ha infatti ...