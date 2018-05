blogo

: #Westworld e The Handmaid's Tale: entrambe rinnovate per una terza stagione - Varych4 : #Westworld e The Handmaid's Tale: entrambe rinnovate per una terza stagione - fumettouniverse : La serie in Italia va in onda su TIMVision. Non che ci fossero dubbi, ma dopo il rinnovo di Westworld oggi arriva… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) I fan delle serie tv di qualità possono gioire: siadi HBO (in Italia su Sky Atlantic HD in contemporanea) che The'sdi Hulu (in Italia su TIMVISION in contemporanea) torneranno per una.L'annuncio del rinnovo dile serie tv arriva quando solamente due episodi per ciascuna sono stati rilasciati al pubblico, nel cast di The'sin streaming lo stesso giorno, nel caso diin due settimane successive sia in Italia che negli Stati Uniti. Due episodi che hanno confermato per tutte e due le serie tv l'elevata capacità di raccontare storie complesse, a loro modo potenti e significative. In entrambi i casi si tratta di storie lontane dalla realtà, ma capaci al tempo stesso di essere attuali e contemporanee. The'srinnovato e l'arrivo di Quattro matrimoni e un funerale: le novità Hulu Hulu, anche grazie The ...