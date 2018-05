Wall Street resta al palo in attesa di novità dalla Fed

Wall Street apre debole in attesa Fed : ANSA, - NEW YORK, 2 MAG - Apertura debole per Wall Street in attesa della Fed. Il Dow Jones perde lo 0,08% a 24.084,14 punti, il Nasdaq sale dello 0,04% a 7.131,45 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,04%...

Wall Street apre in calo : Dow Jones -0 - 61% - Nasdaq -0 - 41% : Apertura in calo per Wall Street, mentre molte Borse europee sono chiuse per la festa del Primo maggio. A inizio contrattazioni, il Dow Jones perde lo 0,61% e il Nasdaq lo 0,41%. Prudenza degli ...

Salini Impregilo punta a Wall Street Cessione in Usa per crescere ancora : Salini Impregilo sempre più a Stelle e Strisce. Il gruppo di costruzioni non solo ha in cantiere una Cessione da centinaia di milioni negli Usa che darà risorse per acquisizioni mirate e per ridurre ...

Salini valuta l'addio alla Borsa La corsa è verso Wall Street In vendita asset Usa e giù il debito : Salini Impregilo si sente sempre più americana: il mercato Usa ormai pesa il 26% del giro d’affari del gruppo italiano di infrastrutture e coi 1.500 miliardi di dollari di investimenti promessi da Trump potrebbe ulteriormente decollare. Per questo Pietro Salini è pronto a riorganizzare il business focalizzandosi proprio sul Nord America, anche a costo di dire addio a Piazza Affari per sbarcare a Wall Street. In arrivo alcune ...

Wall Street boccia il merger T-Mobile/Sprint - dubbi regolatori : A giudicare da Tom Wheeler, a capo della Federal Communications Commission americana nell'era Obama, "Legere è il migliore salesman al mondo. Ma quello che sta vendendo ora è vecchio". Il riferimento ...

Borsa - Wall Street apre in rialzo : Dow Jones +0 - 50% - Nasdaq +0 - 22% : Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,50% a 24.432,68 punti, il Nasdaq avanza dello 0,22% a 7.135,34 punti mentre lo S&P500 mette a segno un progresso dello 0,28% ...

Wall Street parte di buon passo con trimestrali e M&A : ... assieme alla crescita dei consumi, segnala un'accelerazione dell'inflazione molto vicino al target fissato dalla Fed, dunque un segnale di surriscaldamento dell'economia. Fra poco in uscita il dato ...

Wall Street attesa positiva dopo dati e notizie Corporates : Quindi un segnale di surriscaldamento dell'economia sollecitato dai maggiori consumi. Quanto alla Corporate America, sono state ben accolte una serie di trimestrali positive, come quelle di Allergan ...

Salini potrebbe emigrare a Wall Street : Allo studio anche la cessione di una parte delle attività di Lane http://www.repubblica.it/economia/finanza/2018/04/30/news/Salini_quotazione_usa-195178151/ Netto recupero del titolo che si porta in ...

Wall Street chiude contrastata : Dow Jones -0 - 05% - Nasdaq +0 - 02% : Chiusura contrastata per Wall Street. Al termine degli scambi l'indice Dow Jones lascia infatti sul terreno lo 0,05% a 24.311 punti, mentre il Nasdaq segna un progresso dello 0,02% a 7.119 punti. In ...

Wall Street poco mossa in avvio giornata : avvio a piccoli passi per Wall Street. Gli investitori sono rinfrancati dai segnali di distensione che arrivano dalle due Coree, e da un'economia a stelle e strisce che decelera ma non delude

Wall Street : apertura in rialzo - Nasdaq vola - +1% - con Amazon da record : Dal fronte macroeconomico, tra gennaio e marzo l'economia americana e' cresciuta al tasso del 2,3% contro stime per un +1,8%; c'e' stato tuttavia un rallentamento rispetto ai tre mesi precedenti. Dal ...

Borsa - quasi 28 miliardi di profitti Bottino dei Faang a Wall Street Google batte tutti. E Facebook... : I Faang di Wall Street coninuano a correre. In questi giorni di trimestrali, alcune tra le maggiori società tecnologiche americane hanno chiarito una cosa: non sono ancora disposte a rallentare. Le difficoltà delle ultime settimane sono state cancellate dai numer Segui su affaritaliani.it

