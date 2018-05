Vittime pedofilia | Papa ha chiesto scusa

«Abusi sessuali su diverse Vittime». Pedofilia - a processo il cardinale Pell : Il cardinale George Pell , ex super ministro dell'economia del Vaticano, è stato rinviato a giudizio per abusi sessuali dopo 4 settimane di udienze. Si tratta di una sentenza che getta una luce negativa su come il Vaticano ha condotto in questi anni ...

'Abusi sessuali su diverse Vittime' Il cardinale Pell a giudizio per pedofilia : di Franca Giansoldati Il cardinale George Pell, ex super ministro dell'economia del Vaticano, è stato rinviato a giudizio per abusi sessuali dopo 4 settimane di udienze. Si tratta di una sentenza che getta una luce negativa su come il Vaticano ha condotto in questi anni ...

Bergoglio incontra le Vittime della pedofilia della Chiesa in Cile. “Ho detto al Papa che il perdono non basta” : José Andres Murillo rompe il silenzio sull’incontro avuto col Pontefice, che venerdì 27 aprile ha accolto in Vaticano le vittime della pedofilia del clero in Cile. Murillo è uno di loro. “Ho parlato per due ore con il Papa – ha scritto su Twitter -. In modo molto rispettoso e franco, ho espresso l’importanza di intendere l’abuso come abuso di potere, e della necessità di assumersi la responsabilità, l’attenzione e non ...

Pedofilia - la svolta di Papa Francesco : a Roma vescovi e Vittime degli abusi : L'atto di accusa di 64 testimoni ascoltati dal suo inviato speciale tra Santiago del Cile e New York sono contenute in 2300 pagine che Papa Francesco invita i vescovi cileni ad accogliere "con il cuore e...

Pedofilia - Papa chiede scusa : incontrerò Vittime pedofilia Cile : Città del Vaticano, 11 apr. , askanews, 'Riconosco e desidero che lo trasmettiate fedelmente che sono incorso in gravi errori di valutazione e percezione della situazione, specialmente per mancanza di ...