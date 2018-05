Vitiello | ex M5S | Giusto che un parlamentare prenda 13mila euro

ilgiornale

(Di mercoledì 2 maggio 2018) "Il cittadino deve mantenere ilper il lavoro che fa nel suo mandato. Il problema è quando si esagera. Il teatro, il cinema e lo stadio adesso ce li dobbiamo pagare". Questa è la ferma convinzione di Catello, avvocato penalista eletto con il M5S ed espulso già durante la campagna elettorale perché massone. Ora si è iscritto nel gruppo misto e non disdegna iappena arrivato col primo stipendio da."Il mio lavoro mi gratifica, ma anche quello daè un signor stipendio e chi dice il contrario è in malafede", diceal Corriere della Sera che di professione è avvocato. "Per me quel che va ridotto sono altri numeri della politica", aggiunge riferendosi all'elevato numero di parlamentari che "è veramente eccessivo per un Paese come l"Italia". Lui, però, "fortunatamente" non è "un politico di professione" e non gli dispiace fare ...