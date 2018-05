VINUM 2018 | un successo diffuso

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Oltre 18 mila ticket venduti con una crescita che supera il 40% rispetto all’anno precedente, 420 produttori con 745 etichette, un palazzetto, cinque piazze, nove bar coinvolti per gli aperitivi di, undici punti ristoro dedicati allo Street Food ëd Langa, sette workshop sui formaggi, tredici appuntamenti nel programma diIncontra, quattordici appuntamenti diInCantina e più di venti eventi collaterali hanno arricchito questa quarantaduesima edizione della Fiera Nazionale, fiore all’occhiello della promozione vitivinicola piemontese. Il primo fine settimana, il 21 e 22 aprile, ha regalato ad un pubblico sempre più attento e numeroso, in arrivo non soltanto da tutto il Piemonte, ma da tutta Italia e con moltissimi stranieri, un vero assaggio d’estate con temperature alte e cielo tersissimo. L’affetto persi è tradotto in una crescita di oltre il 15% delle ...