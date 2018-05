Villaggio Coldiretti a Bari | una tre giorni intensa con grande visibilità anche per il

Primo Maggio : in 600.000 al Villaggio contadino Coldiretti di Bari : Circa seicentomila persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il villaggio Coldiretti a Bari , che ha portato sul lungomare Imperatore Augusto un chilometro e mezzo di mercati, cibo di strada contadino ed esposizioni ad hoc dove è stato possibile acquistare direttamente dagli agricoltori, le eccellenze del made in Italy ma anche gustare piatti di altissima qualità con i menu preparati dagli agrichef di Campagna Amica a prezzi ...

Il Gruppo Casillo celebra la Puglia al Villaggio Coldiretti : 3ª tappa a Bari il prossimo 27 - 28 e 29 aprile : Il Villaggio Coldiretti a Bari per scoprire e raccontare la bellezza della tradizione contadina italiana. Una tre giorni che animerà il Lungomare Imperatore Augusto con street food, mercati, esperienze dirette e che vedrà la partecipazione delle migliori realtà rurali del Belpaese. Il Villaggio Coldiretti rappresenta un’occasione unica per celebra re la “fattoria italiana” e la sua biodiversità nonché un momento di confronto per gli agricoltori e ...

ANBI : anche un uliveto dimostrativo nel Villaggio agricoltori Coldiretti a Bari : Ci sarà anche un uliveto dimostrativo , irrigato con l’innovativa tecnica della subirrigazione nello spazio ANBI all’interno del villaggio degli agricoltori Coldiretti che animerà il Lungomare Augusto imperatore a Bari , da venerdì 27 a domenica 29 aprile p.v.: in particolare sabato 28 aprile dalle ore 12.00 sotto il tenda workshop si terrà il meeting “dal lavoro al cibo per la bellezza e la sicurezza dei territori” organizzato da ANBI , FAI-Cisl, ...

Alimentazione sana e sport come stile di vita : Melarossa e il suo team di esperti al Villaggio Coldiretti di Bari : L’Alimentazione sana e lo sport come stili di vita per mantenersi in forma e in salute: è questo il filo conduttore della tre giorni di appuntamenti gratuiti che dal 27 al 29 aprile, sul lungomare Imperatore Augusto, a Bari, vedrà Melarossa e il suo team di nutrizionisti e personal trainer protagonisti del Villaggio degli agricoltori di Coldiretti, l’evento dedicato al meglio delle produzioni italiane di qualità, genuine, green e a ...