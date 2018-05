Video Real Madrid-Bayern Monaco 2-2 | highlights e gol della partita Champions League

DIRETTA/ Real Madrid-Bayern Monaco - risultato finale 2-2 - streaming Video Canale 5 : blancos in finale! : DIRETTA Real Madrid Bayern, streaming video e tv Canale 5: nella semi finale di ritorno di Champions League si riparte dal 2-1 a favore dei blancos .

DIRETTA/ Real Madrid-Bayern Monaco (risultato finale 2-2) streaming Video Canale 5 : blancos in finale! : DIRETTA Real Madrid Bayern, streaming video e tv Canale 5: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si riparte dal 2-1 con cui i blancos hanno vinto all'Allianz Arena(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:31:00 GMT)