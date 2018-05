Viaggi & Turismo | i 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze attive

Viaggi & Turismo - Alta Badia : Viaggio nell’anima del mondo ladino - tra corsi di cucina e caverne preistoriche : È un universo affascinante ed antichissimo, legato alla vita a contatto con la natura dolomitica e le splendide montagne Patrimonio Mondiale UNESCO. La tradizione e la cultura ladina sono ancora vive in Alta Badia e nei suoi paesini, che custodiscono un patrimonio unico, che si rispecchia nella sua particolare lingua, parlata da circa 30mila persone tra le valli delle Dolomiti da oltre 2mila anni, nelle leggende, che raccontano di cavalieri, ...

Viaggi & Turismo : ecco il Jacob’s Well - una pericolosa meraviglia naturale del Texas : Nella contea di Hays, in Texas, circa un’ora a sud-ovest di Austin, esiste una meravigliosa e molto nota piscina naturale: si chiama Jacob’s Well. È rinfrescante e incantevole, ma è anche un buco nero senza fine che ha attirato diversi sub alla morte. Se si è alla ricerca di sollievo dal caldo soffocante del Texas, i 20°C quasi costanti dell’acqua cristallina del Jacob’s Well sono senza dubbio molto più di una tentazione. Queste acque sono ...

Viaggi & sostenibilità : un weekend “Eco-Friendly” al giorno con gli Oli Zucchi : Sostenibili a tavola e perché non in vacanza? Oleificio Zucchi, che da sempre unisce la bontà dei suoi prodotti ad un’anima attenta alla sostenibilità, premia gli amanti della natura con un’esperienza eco-sostenibile, a tavola e anche in Viaggio! Grazie al concorso “weekend Eco-Friendly”, dal 15 marzo al 15 giugno chi sceglie una selezione speciale di Oli Zucchi potrà vincere ogni giorno un soggiorno in una struttura Ecobnb, la piattaforma che ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta del Mustang - una delle zone più affascinanti di tutta l’Himalaya : Mustang, Regno di Lo, Ultimo Tibet: tre nomi per indicare una terra incastonata fra Tibet e Nepal, cinta a sud dagli imponenti massicci del Dhaulagiri e dell’Annapurna e delimitata a nord, est e ovest dalle montagne e dagli altopiani tibetani. Un territorio aspro, solo marginalmente sfiorato dalla modernità, una terra di leggende e miti, monaci e città fortificate, dove fioriscono interi campi di rododendri rosa e si conduce uno stile di ...

Viaggi& Turismo : ecco 10 cose sorprendenti sulla nave da crociera più grande del mondo : Quando sembra che ormai le abbiano inventate proprio tutte e sia impossibile offrire di meglio a bordo di una nave da crociera, ecco che arriva una nuova sorpresa. Questa volta a lasciare a bocca aperta è la “Symphony of the Seas” della compagnia Royal Caribbean, già ribattezzata come la più grande nave da crociera del mondo. Da sabato 7 aprile ha iniziato la sua navigazione partendo da Barcellona, per un itinerario di sette notti ...

Viaggi & Turismo : ecco le 10 spiagge più belle del mondo [GALLERY] : 1/11 Anse Source d’Argent, Seychelles ...

Viaggi & Turismo - ecco i “gemelli diversi” : una selezione di attrazioni nel mondo incredibilmente simili tra loro [GALLERY] : 1/48 Campidoglio, Washington DC ...

Viaggi & Turismo : 5 mete per passare un indimenticabile weekend di primavera tra i fiori [FOTO] : Colori, profumi e fiori. La primavera è arrivata e con essa la voglia di partire, anche solo per un weekend, per godersi appieno la gioiosa rinascita della natura che questa stagione porta con sé. eDreams, agenzia Viaggio leader in Europa, propone alcune mete per trascorrere qualche giorno immersi nell’incanto di fiori e piante in boccio. Acqua e tulipani: il mercato galleggiante dei fiori di Amsterdam Incastonato nel cuore della città lungo uno ...

Viaggi & Turismo : alla Maddalena per osservare il passaggio delle balene e dei cetacei : WWF Travel consiglia un’esperienza di Viaggio indimenticabile da vivere anche in famiglia con bambini, per osservare da vicino il passaggio di diverse specie di cetacei sia delfini che balene. Il Mar Mediterraneo e in particolare il Canyon di Caprera, in Sardegna, ogni anno, verso fine giugno, è animato da un massiccio passaggio di cetacei, uno spettacolo della natura emozionante e sconosciuto ai più. Il Viaggio evento promosso da WWF Travel e ...

Viaggi & Turismo : nuovi punti di vista con la guida per vivere Ferrara e il suo territorio : Mappe e percorsi tematici per vivere la città di Ferrara, il territorio di Comacchio e di tutta la provincia da prospettive sempre diverse. Sono alcuni dei contenuti della nuova guida turistica realizzata dal Consorzio Visit Ferrara in collaborazione con il Comune di Ferrara, che unisce circa 90 operatori turistici di tutta l’area provinciale. Una guida di facile utilizzo, in italiano e in inglese, pensata per essere venduta all’interno degli ...

Viaggi & Turismo : sfrecciare in mountain bike o e-bike sulle cime dolomitiche : I colori accesi dell’estate tra le Dolomiti si lasciano ammirare in tutte le loro sfumature in bicicletta. Nel parco naturale di Fanes-Senes-Braies, i percorsi per godersi i paesaggi altoatesini sono una continua sorpresa e attraversano scenari diversi, tra vette, laghi, cascate, salite e discese adrenaliniche. Werner Call, padrone di casa dell’Excelsior Dolomites Life Resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ) è un appassionato di mountain ...

Vinitaly : il Rapporto - 1 Viaggiatore italiano su 3 mosso da food&wine : È anche merito delle cantine se il numero dei turisti enogastronomici è aumentato del 9% nell’ultimo anno, con un viaggiatore italiano su tre che si è mosso almeno una volta motivato da bevande e golosità. Come rivela il primo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano, studio che traccia un quadro del settore e delinea le tendenze di un segmento turistico in crescita in tutto il mondo, e che sarà fra i temi protagonisti del ...

Viaggi & Turismo : Valencia - una città a misura di bambino [GALLERY] : Valencia è una destinazione ideale per trascorrere una vacanza in famiglia, grazie alle tantissime attività dedicate ai piccoli turisti. La primavera, poi, è la stagione perfetta per visitare questa meravigliosa città: con l’arrivo delle belle giornate, infatti, sarà ancora più divertente per i bambini passare del tempo all’aperto nei tantissimi spazi verdi, passeggiare lungo le bellissime spiagge e per le vie della città o divertirsi con ...

Viaggi & Turismo : Air Transat riprende i voli Roma FCO-Toronto dal 14 aprile : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva: da sabato 14 aprile ripartono i voli diretti da Roma per Toronto. I collegamenti sono con 2 voli a settimana ad aprile, 4 a maggio fino a diventare 6 voli a settimana a partire dal giugno fino al 28 ottobre con comodi orari per i Viaggiatori italiani, a partire da 421€ tutto incluso. Tutte le tariffe sono da intendersi in Classe Economica, ...